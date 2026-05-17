"Se vienen nuevos proyectos": Máximo Menem sorprende con registros de la fauna nativa en la región de Magallanes

17 may. 2026 - 20:15 hrs.

Máximo Menem Bolocco se encuentra por estos días en la ciudad de Punta Arenas, capital de la región de Magallanes, zona del país desde donde anunció que "se vienen nuevos proyectos", aunque manteniendo el misterio al no revelar de qué se trata.

Pese a esto, el hijo de Cecilia Bolocco ha encantado a sus seguidores de Instagram con increíbles registros de la fauna nativa de la Patagonia, mostrando el avistamiento de cóndores y ballenas.

Máximo Menem comparte registros de Magallanes

A través de videos publicados desde su llegada a la zona austral del país, el joven de 22 años ha dejado registrado su paso por las estepas magallánicas y los tours de avistamiento de fauna en los que ha participado.

Uno de los focos principales de Máximo ha estado en el cielo, en donde ha capturado majestuosas imágenes de cóndores sobrevolando la zona, además de sus lugares de anidación.

De hecho, en uno de los videos se escucha la explicación de uno de sus guías, quien señala que esta ave -que es un emblema patrio- puede llegar a vivir unos 70 años y volar hasta 300 kilómetros al día si las corrientes se lo permiten.

Pero eso no fue todo, ya que el también hijo del expresidente argentino, Carlos Menem, también captó el espectacular avistamiento de ballenas en el Estrecho de Magallanes.

Revisa los registros compartidos por Máximo

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