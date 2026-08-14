¿Cuándo es el gran final de "El Jardín de Olivia"? Revisa la fecha y el horario del último capítulo

14 ag. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

La historia que se tomó las tardes de Mega llega a su fin. Con más de 357 capítulos emitidos, "El Jardín de Olivia" prepara la transmisión de su último capítulo, donde finalmente se resolverán los cabos sueltos de la trama encabezada por Diana Guerrero.

En los episodios más recientes, la trama alcanzó su punto más alto de tensión luego de que el villano de la historia, Luis Emilio Walker, lograra escapar de la justicia tras ser condenado a 20 años de cárcel, tomando como rehén a la pequeña Olivia y desatando una búsqueda por parte de la policía y los protagonistas.

¿Cuándo y a qué hora es el final de "El Jardín de Olivia"?

Mega confirmó que el desenlace de la ficción se tomará la pantalla el próximo lunes 17 de agosto, en el marco de una jornada especial de programación para el Área Dramática del canal.

El capítulo se emitirá en los siguientes horarios y plataformas:

Horario: A partir de las 16:00 hora s, justo después de "Carmen Gloria: Fuerte y Claro".

s, justo después de "Carmen Gloria: Fuerte y Claro". Dónde ver: A través de la señal abierta de Mega, la transmisión en vivo de Mega.cl y por la plataforma Mega Go.

El estreno de "La Baronesa"

El término de la historia de Diana y Clemente no dejará un vacío en la franja de las tardes. Inmediatamente después del cierre de "El Jardín de Olivia", se dará paso al debut de "La Baronesa".

La nueva apuesta dramática, protagonizada por Loreto Valenzuela, iniciará su emisión a las 17:15 horas. La trama sigue a Aurora Valdés de Márquez, una poderosa matriarca cuyo imperio familiar y económico se ve amenazado por su secreta ludopatía, enfrentándola a una encrucijada que podría costar la felicidad de su nieta.

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