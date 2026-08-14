Cinco días desaparecido y sin rastros: Intensa búsqueda de hombre de 35 años en Osorno

14 ag. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco días lleva desaparecido Jonathan Zumelzu Garay, un hombre de 35 años cuyo último domicilio conocido se encuentra en calle Chopin, en la villa Los Clásicos de Rahue Alto Sur, en Osorno.

Según informó SoyChile, su familia ha desarrollado una intensa búsqueda por distintos sectores de la zona y cuestiona que recién durante la tarde del martes se hayan impartido las primeras instrucciones a la Policía de Investigaciones (PDI) para avanzar en las diligencias destinadas a esclarecer su desaparición.

El caso está siendo investigado como una presunta desgracia, mientras continúan las diligencias para determinar qué ocurrió con el hombre, cuyo paradero se desconoce desde la noche del domingo.

Su madre encontró manchas de sangre en la vivienda

Uno de los antecedentes que llamó la atención en el caso corresponde a lo que la madre de Jonathan encontró al comenzar sus actividades habituales en el hogar.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la mujer al momento de realizar la denuncia, llegó hasta la cocina y observó manchas de sangre en el piso y las paredes, además de un cuchillo que presentaba aparentes restos de sangre.

Posteriormente, subió hasta el segundo piso, donde se encuentra la habitación de su hijo, pero no lo encontró allí. También salió al patio para buscarlo, sin obtener resultados.

La mujer, de 70 años, es la única persona que vive junto a Jonathan en el domicilio, según los antecedentes consignados por el citado medio.

La última vez que lo vio fue el domingo

La madre del hombre desaparecido relató a Carabineros que la última vez que vio a su hijo fue durante la noche del domingo, antes de que ambos se fueran a dormir.

Además, señaló que las pertenencias de Jonathan permanecían en su habitación y manifestó su preocupación por la posibilidad de que pudiera haberse autoinferido cortes.

Los funcionarios policiales que acudieron al domicilio también habrían constatado la presencia de los rastros de sangre descritos por la mujer.

Los antecedentes fueron posteriormente comunicados al fiscal de la macrozona de turno para la jurisdicción de Osorno, desde donde se impartieron instrucciones para continuar con la investigación.

Familia y vecinos participan en la búsqueda

Mientras avanzan las diligencias investigativas, familiares de Jonathan han desarrollado una búsqueda en distintos sectores de Rahue Alto con el objetivo de encontrar alguna pista que permita establecer su paradero.

Vecinos de la villa Los Clásicos también manifestaron su sorpresa frente a lo ocurrido. Algunos señalaron haberse enterado de la desaparición mediante publicaciones que comenzaron a circular en redes sociales.

La familia, en tanto, mantiene la búsqueda activa y espera obtener información que permita establecer qué ocurrió con el hombre.

Según la descripción entregada por su madre y publicada por SoyChile, Jonathan Zumelzu Garay tiene 35 años y la última vez que fue visto vestía un polerón negro, pantalón negro y zapatillas rojas.

Cualquier antecedente que pueda contribuir a establecer su paradero debe ser entregado a las autoridades correspondientes, en el marco de la investigación que busca esclarecer su desaparición.