"No somos el patio trasero de ningún país": Ministro de Defensa marca distancia de dichos desde EEUU por "Escudo de las Américas"

14 ag. 2026 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Defensa, Fernando Barros, cuestionó el tono de algunos planteamientos realizados por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien llamó a países de Latinoamérica a aumentar su gasto militar y colaborar en la lucha contra el crimen organizado.

Frente a los emplazamientos de Estados Unidos, Barros habló en favor de la autonomía de Chile: "Primero se respeta la soberanía, la legislación, tanto la Constitución como las leyes de cada país", afirmó en 24 Horas, y recordó que la lucha contra el narcotráfico corresponde principalmente a las policías, la Fiscalía y los organismos estatales.

Los planteamientos del secretario estadounidense se realizaron en el marco del programa "Escudo de las Américas", al cual Barros aclaró que Chile todavía no se ha incorporado, ya que el país entregará una respuesta formal en noviembre.

Los reparos del ministro ante planteamientos de EEUU

"Escudo de las Américas" es una iniciativa de Donald Trump para alinear a los países de la región bajo objetivos comunes, especialmente en materia de seguridad, que fue lanzada formalmente el 7 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

Actualmente, consultado por las referencias a la Doctrina Monroe realizadas por autoridades estadounidenses, Barros marcó distancia: "Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país. Somos un país muy orgulloso de nuestra realidad".

Participación de Chile en el "Escudo de las Américas"

Sobre el reciente llamado de Hegseth a aumentar el gasto militar, Barros sostuvo: "Es un tema que cada país tiene que ver en función de su realidad, de sus necesidades, de sus capacidades y prioridades".

Respecto a este asunto, el ministro explicó que Chile cuenta con un presupuesto "razonable". Además, señaló que existe la posibilidad de que Chile participe solo en algunas áreas de cooperación con Estados Unidos.

"Aquí hay una oferta de colaboración y uno puede participar en todo o en aquellas cosas que realmente necesita", explicó. En ese sentido, destacó que a Chile sí le resultaría útil el apoyo en tres áreas: inteligencia, información y tecnología.