Megarreforma: Tribunal Constitucional acoge parcialmente requerimientos contra el proyecto

13 ag. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) acogió parcialmente los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por distintos grupos parlamentarios al proyecto de ley del Gobierno sobre Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, también conocido como "megarreforma".

¿Qué requerimientos fueron acogidos?

Entre las disposiciones declaradas inconstitucionales está parte del artículo 29, relacionado con el estatuto de invariabilidad tributaria para inversionistas extranjeros y nacionales.

Se trata de uno de los artículos más polémicos de la megarreforma, ya que en él se prohíbe modificar las cargas impositivas por periodos de 10, 15 y 20 años, según la inversión.

También fueron declarados inconstitucionales los artículos 12 y 13, que establecían un derecho a indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental fuera anulada judicialmente de manera definitiva.

El Tribunal además rechazó una frase del artículo 11 que limitaba las reclamaciones de personas que no hubieran presentado observaciones durante la participación ciudadana en procesos de evaluación ambiental.

Otra parte cuestionada corresponde al artículo 5, relacionado con la relocalización de concesiones de acuicultura. El Tribunal declaró inconstitucionales algunas disposiciones vinculadas a las denominadas "micro-relocalizaciones".

Respecto de las demás normas impugnadas por los parlamentarios, el Tribunal Constitucional decidió rechazar los requerimientos. Las votaciones, fundamentos de la sentencia, disidencias y prevenciones serán publicados dentro de los plazos establecidos por la Constitución y la ley.

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