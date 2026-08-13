Masivo operativo policial para trasladar a más de 200 reos desde Santiago hasta cárcel de Talca

13 ag. 2026 - 06:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio despliegue de seguridad se desarrolla desde la madrugada en las inmediaciones de la ex Penitenciaría de Santiago, debido al operativo para trasladar a más de 200 personas privadas de libertad hasta el complejo penitenciario La Laguna, ubicado en Talca.

El procedimiento es encabezado por Gendarmería y cuenta con apoyo logístico de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). En el lugar se desplegaron equipos especializados, entre ellos personal del GOPE y equipos de avanzada.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los internos serían trasladados desde Santiago hasta la Región del Maule, en un recorrido de más de 300 kilómetros que podría extenderse por entre cinco y seis horas.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de los internos, los delitos por los que cumplen condena ni su nivel de peligrosidad. Sin embargo, los antecedentes preliminares apuntan a que se trataría de personas privadas de libertad de peligrosidad media y mayor.

El destino es el complejo penitenciario La Laguna, uno de los recintos más nuevos del país. Fue inaugurado en enero de 2025, está ubicado a unos 10 kilómetros al norte de Talca y tendría capacidad para aproximadamente 2.320 personas privadas de libertad.

El recinto además cuenta con más de 1.500 cámaras de seguridad, detectores de metales, escáneres corporales y sistemas destinados a bloquear las comunicaciones, uno de los principales problemas detectados en los recintos penitenciarios.

El operativo se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y en completo sigilo. Durante las próximas horas se espera que las autoridades entreguen mayores antecedentes sobre el traslado, en el marco de la agenda contra el crimen organizado.

Minutos más tarde, desde el Gobierno comenzaron una transmisión en vivo titulada “Operación Cancerbero: Gendarmería traslada a reos de alta peligrosidad”. En su descripción, confirmaron el traslado de 298 reos de alta peligrosidad para el poblamiento de la nueva cárcel de Talca.