Allanamiento masivo en cárcel Colina 2 termina con cerca de 200 estoques, celulares y sustancias ilícitas decomisadas

07 ag. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

Gendarmería realizó un masivo allanamiento en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 2, procedimiento que terminó con la incautación de cerca de 200 estoques, más de 30 teléfonos celulares, licor artesanal y sustancias ilícitas de diversos tipos.

El operativo se concentró específicamente en dos módulos que cuentan con población penal de alto compromiso delictual y fue supervisado en terreno por el ministro de Justicia, Fernando Rabat; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme.

Las autoridades acompañaron el trabajo desarrollado por las unidades especializadas de Gendarmería durante el procedimiento.

Operativo contra la violencia carcelaria

El allanamiento se realizó en el marco del Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026 de Gendarmería de Chile y forma parte de las medidas contempladas en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno.

Entre los principales elementos decomisados destacan las cerca de 200 armas blancas tipo estoque, además de los más de 30 teléfonos celulares encontrados al interior de los módulos.

También se incautó licor artesanal y sustancias ilícitas de diversos tipos, como parte de la intervención destinada a reforzar el control al interior del recinto penitenciario.

Ministro Arrau destaca apoyo a Gendarmería

Tras supervisar el procedimiento, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades de Gendarmería y entregar mayores herramientas para mejorar el control de los recintos penitenciarios.

"Lo más importante son nuestros gendarmes, el apoyo a Gendarmería de Chile, el apoyo con leyes que les den efectivamente el respaldo necesario, con presupuestos adecuados. ¿Para qué? Para tener mayor control, para tener una infraestructura adecuada y que no permita la fabricación de armas, para controlar mejor las visitas y toda una serie de cosas para tener mejor control en nuestras cárceles", señaló.

Arrau agregó que las medidas implementadas forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

“Son parte de un plan muy potente de seguridad que hemos anunciado hace algunos meses, pero también parte de nuestra Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo”, confirmó.

El procedimiento en Colina 2 se enmarca así en las acciones que Gendarmería está desarrollando para reforzar la seguridad penitenciaria, reducir la presencia de armas y objetos prohibidos y enfrentar la violencia al interior de las cárceles.