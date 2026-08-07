La RM está incluida: Emiten aviso por posible caída de aguanieve en cinco regiones

07 ag. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes un aviso debido a la probabilidad de precipitaciones de aguanieve que podrían registrarse en cinco regiones de la zona centro y sur del país.

El fenómeno se produciría debido a una inestabilidad post frontal y está previsto entre la noche de este viernes 7 y la mañana del sábado 8 de agosto.

Las zonas que podrían verse afectadas corresponden a sectores de las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

¿En qué zonas podría caer aguanieve?

De acuerdo con la información entregada por Meteorología, la probabilidad de precipitaciones de aguanieve se concentra en los siguientes sectores:

Región Metropolitana : valle

: valle O'Higgins : valle

: valle Maule : valle

: valle Ñuble : valle

: valle Biobío: cordillera de la costa y valle

Desde la DMC advirtieron que, debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica, existe la posibilidad de que se produzcan “incidentes en el desplazamiento” en los sectores afectados.

Por este motivo, el organismo llamó a considerar eventuales dificultades para el tránsito y los desplazamientos durante el período en que se espera el fenómeno.

¿Qué significa un aviso meteorológico?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que los avisos meteorológicos se emiten cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.