Expresidente Boric deja mensaje político y saluda a "las señoras de feria" tras visita a San Ramón

07 ag. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

El exmandatario recorrió distintos puntos de la comuna junto al alcalde Gustavo Toro, instancia en la que abordaron la recuperación de espacios públicos, conversaron con vecinos y vecinas y analizaron proyectos para el futuro de la comuna.

A través de sus redes sociales, Boric destacó el trabajo realizado en San Ramón y valoró especialmente a quienes, según señaló, contribuyen diariamente a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En su publicación, además, incluyó una frase que puede ser leída en clave política en medio del actual escenario electoral.

“Qué potente que es cuando la política está al servicio de su pueblo”

En su mensaje, Boric sostuvo que San Ramón fue durante años una comuna “tomada por una autoridad irresponsable vinculada con el narco”, en referencia al exalcalde Miguel Ángel Aguilera, y destacó que actualmente la comuna estaría avanzando en la recuperación de sus espacios y en la superación de los estigmas.

“Mis respetos a todos los trabajadores y trabajadoras del municipio, de la salud, de educación, de limpieza, a los dirigentes sociales, a las señoras de feria, a los jóvenes organizados que día a día se la juegan por un Chile mejor”, escribió el expresidente.

Y cerró con una frase que rápidamente adquiere una lectura política en medio de las actuales discusiones sobre seguridad y el rol del Estado: “Qué potente que es cuando la política está al servicio de su pueblo. Seguimos!”

Aunque Boric no mencionó directamente a José Antonio Kast en su publicación, sus palabras se producen mientras el candidato ha instalado con fuerza la seguridad y el combate al crimen organizado como uno de los ejes centrales de su discurso político.

El particular saludo a “las señoras de feria”

Más allá de la dimensión política de su mensaje, otro de los aspectos que llamó la atención fue el particular reconocimiento que hizo Boric a distintos grupos de la comuna.

Entre trabajadores municipales, funcionarios de salud, educación, personal de limpieza y dirigentes sociales, el exmandatario incluyó especialmente a “las señoras de feria”, además de destacar a los jóvenes organizados.

El saludo se dio en el marco de su recorrido junto al alcalde Gustavo Toro, quien durante los últimos años ha impulsado distintas iniciativas relacionadas con la recuperación de espacios públicos en la comuna.

Boric vuelve a mostrarse en actividades territoriales

La actividad refleja una faceta distinta del exmandatario, quien tras dejar La Moneda ha mantenido apariciones públicas y actividades vinculadas a distintos territorios y organizaciones.

En esta oportunidad, Boric puso el foco en el trabajo comunitario y en la recuperación de espacios públicos, destacando el rol de quienes participan directamente en esas labores.

Su mensaje, sin embargo, también se inserta en un escenario político marcado por el debate sobre seguridad, donde las propuestas de Kast han ocupado un lugar central en la discusión pública.

Por ahora, el expresidente no hizo una referencia directa a Kast, pero su frase sobre una política “al servicio de su pueblo” abre espacio a distintas interpretaciones en medio de la contingencia política.

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