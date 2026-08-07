Vuelven las lluvias a Santiago: Centro meteorológico anticipa más de 30 mm la próxima semana

07 ag. 2026 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el paso del sistema frontal de este fin de semana, un nuevo episodio de inestabilidad podría dejar lluvias nuevamente en la Región Metropolitana a partir del martes.

Aunque este fin de semana las precipitaciones en Santiago serán débiles, los modelos meteorológicos ya anticipan un nuevo evento de lluvias para la próxima semana en la capital.

De acuerdo con el pronóstico del Centro Meteorológico Noruego (YR), elaborado en conjunto con el Instituto Meteorológico de Noruega, las precipitaciones regresarían a la Región Metropolitana desde el martes 11 de agosto, extendiéndose por varias jornadas consecutivas.

¿Cuántos milímetros de lluvia caerían en Santiago?

Según la proyección, el día con mayor cantidad de agua sería el martes 11 de agosto, cuando se esperan hasta 13 milímetros de lluvia, principalmente durante la noche.

El pronóstico indica el siguiente acumulado:

Sábado 8 de agosto: hasta 0,8 mm de lluvia durante la madrugada.

Martes 11 de agosto: 13 mm, concentrados en horas de la noche.

Miércoles 12 de agosto: 9,5 mm a lo largo del día.

Jueves 13 de agosto: 0,1 mm, con precipitaciones aisladas.

Viernes 14 de agosto: 0,9 mm, de carácter débil.

Sábado 15 de agosto: 6,9 mm, a lo largo del día

En total, el modelo proyecta más de 30 milímetros acumulados entre el martes y el sábado, siendo el martes y miércoles las jornadas con mayor intensidad.

¿Lloverá este fin de semana?

Antes de ese nuevo episodio, Santiago recibirá únicamente precipitaciones débiles durante la madrugada del sábado 8 de agosto.

El modelo prevé que las lluvias comiencen cerca de las 05:00 horas, con registros cercanos a 0,1 mm, aumentando levemente entre las 06:00 y 07:00 horas, cuando podrían acumularse otros 0,2 mm. Posteriormente, las precipitaciones deberían cesar durante la mañana.

Este evento estará asociado al sistema frontal frío que afectará la zona centro-sur del país y que también dejará probabilidad de nieve en sectores precordilleranos de la Región Metropolitana.

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