"Fueron como ocho meses": Yasmín Valdés destapa romance con Camiroaga y apunta contra conocida actriz

07 ag. 2026 - 17:23 hrs.

Volverías con tu ex? 2 fue escenario de un nuevo momento que generó controversia. En esta oportunidad, la actriz y bailarina Yasmín Valdés capturó la atención de sus compañeros y de la audiencia al desenterrar detalles inéditos del estrecho vínculo sentimental y de amistad que mantuvo con Felipe Camiroaga.

Durante una distendida dinámica dentro del encierro, Valdés recordó cómo nació la cercanía entre ambos, situando los primeros acercamientos en la época del programa "Motín a Bordo".

"Por muchos años enganchamos en una amistad muy linda. En ese tiempo él tenía pareja, pero siempre estuvimos en contacto. Una vez a la semana o día por medio íbamos a comer o conversábamos", relató la participante, enfatizando que el lazo se mantuvo firme con el paso del tiempo.

Un consejo decisivo para la carrera del animador

Más allá del ámbito afectivo, Yasmín sorprendió al revelar una anécdota profesional que pudo haber cambiado drásticamente la trayectoria del icónico rostro de TVN.

Según su testimonio, Camiroaga estuvo a punto de dejar el país para radicarse en México tras recibir una tentadora oferta laboral. Sin embargo, fue ella quien lo frenó a tiempo.

"Le recomendé que no se fuera porque el productor que se lo quería llevar era el papá de mi hija. Le dije que no se fuera, que lo iba a pasar mal y que no iba a funcionar. Y no se fue", explicó la actriz.

El romance y la irrupción de una destacada actriz

Con los años, la complicidad entre ambos dio un paso más allá. Luego de un largo periodo como confidentes, decidieron formalizar su vínculo afectivo. "Siempre nos mantuvimos en amistad hasta que dijimos 'ya, seamos pareja'. Fueron como ocho meses", confesó.

No obstante, la historia de amor terminó abruptamente con el arribo de otra conocida figura de la televisión y el cine nacional: "Ahí llegó Paz Bascuñán y ahí llegué", manifestó.

A pesar del término de su romance, Valdés aseguró que el cariño mutuo perduró intacto hasta los últimos días del comunicador.

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