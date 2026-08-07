Lloverá con frío en Santiago: En estas comunas de la RM podría caer nieve este sábado

07 ag. 2026 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana se prepara para la llegada de un sistema frontal frío que dejará precipitaciones débiles durante la madrugada del sábado y un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días.

Así lo informó la meteoróloga de MegaTiempo, Lissette Aguilera, quien además indicó que existe probabilidad de nevadas en sectores precordilleranos de Santiago.

Probabilidad de nevadas

De acuerdo con la especialista, el sistema avanzará desde el sur del país hacia la zona central, permitiendo que durante la madrugada se registren chubascos aislados en la Región Metropolitana. Precisó que serán precipitaciones de carácter débil y que estarán acompañadas de bajas temperaturas.

Respecto a la posibilidad de nieve, Aguilera señaló que se espera "probabilidad de nevadas, incluso, o chubascos de aguanieve" en sectores precordilleranos de la región.

En cuanto a Santiago, la meteoróloga detalló que los chubascos podrían presentarse entre las 2:00 y las 6:00 de la madrugada, con un acumulado que no superaría los 2 milímetros, por lo que se trataría de un evento de baja intensidad asociado a una banda frontal débil que alcanzará la capital.

La meteoróloga también llamó a la precaución en sectores precordilleranos y cordilleranos debido a las bajas temperaturas, ya que el congelamiento de la humedad presente en los caminos podría generar escarcha.

¿En qué comunas de Santiago podría caer nieve?

Por su parte, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, precisó que en sectores de las comunas cercanas a la cordillera y del sector oriente existe la probabilidad de que caiga nieve.

Sobre la caída de nieve, el periodista explicó en Mucho Gusto que "no es para todo Santiago. Hay probabilidades en algunos sectores de la capital. Este sistema frontal que viene del sur tiene su límite norte justo en Santiago. Entonces, la poquita fuerza que va a traer nos va a dejar las precipitaciones".

"La isoterma se va a situar más o menos en los 900 metros. Vale decir, podríamos tener nieve o aguanieve en los sectores oriente de Santiago, la parte alta de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo. No en todo ese sector caerá nieve, porque el sistema frontal llega debilitado", recalcó el experto.

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