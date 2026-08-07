Incautan más de dos toneladas de marihuana en región de Antofagasta: Operativo dejó 10 detenidos

07 ag. 2026 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 2.100 kilos de marihuana fueron incautados en un operativo conjunto entre la Fiscalía de Antofagasta y el OS7 de Carabineros, en uno de los decomisos de droga más importantes registrados en la zona norte del país.

La investigación permitió desarticular una organización dedicada al traslado de droga desde el norte con destino a la Región Metropolitana. El procedimiento culminó con 10 personas detenidas, correspondientes a seis ciudadanos colombianos y cuatro chilenos, quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

Según los antecedentes del caso, la droga tenía un avalúo superior a $24 mil millones y parte del cargamento fue interceptado en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

Un trabajo de inteligencia que se extendió por varios meses

El general inspector de Carabineros, Rodrigo Espinoza, destacó que el procedimiento fue el resultado de una investigación de largo aliento, basada en labores de inteligencia y seguimiento de la organización criminal.

"Aquí hay un trabajo de inteligencia policial de larga data que implica vigilancia, entregas controladas, mucha coordinación y un trabajo sigiloso. Los delincuentes tienen que estar muy atentos porque nosotros los estamos siguiendo", afirmó.

La autoridad explicó que la investigación comenzó en el norte del país y permitió seguir el recorrido de la droga hasta la zona central.

"Es un procedimiento que se inicia en el norte con destino a Santiago. Eso da cuenta de que hay una organización, una búsqueda de llevar un producto, un ordenamiento. Estamos hablando de organizaciones criminales, de crimen organizado", agregó.

La droga iba camino a los barrios

Desde Carabineros señalaron que el objetivo final del cargamento era su distribución en distintos sectores de la capital: "Es una transición para poder llegar a los barrios", sostuvo el general Espinoza, al explicar la ruta que seguía la organización para comercializar la droga.

Del total decomisado, cerca de 1.500 kilos fueron incautados durante procedimientos realizados en la comuna de Lampa.

Durante el operativo, los funcionarios encontraron la droga distribuida en bolsos, sacos y paquetes envueltos con cintas adhesivas de distintos colores, entre ellas azul y rojo.

Según explicó el general Espinoza, esas marcas podrían corresponder a diferentes cargamentos o destinos dentro de la estructura criminal: "Podría ser marihuana de distinto origen. Algunas están en bolsos, otras en sacos. Hay una organización y esas marcas pueden tener un destino predefinido", señaló.

Los detenidos: Sólo 1 se encontraba irregular en Chile

El procedimiento terminó con 10 personas detenidas: cuatro ciudadanos chilenos y seis colombianos.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, cinco de los seis ciudadanos colombianos se encontraban de manera regular en Chile.

La investigación continúa para establecer la participación de otros posibles integrantes de la organización y determinar el destino final que tendría la droga una vez ingresada a la Región Metropolitana.

Todo sobre Policial