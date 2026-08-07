Bono Invierno 2026: ¿Cuántas veces al año se entrega este aporte para pensionados?

07 ag. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono Invierno es un beneficio dirigido a los adultos mayores, que se paga de forma automática durante la época de menores temperaturas en el año para solventar los gastos propios del invierno.

Este beneficio ya se entregó hace unos meses, sin embargo, muchos pensionados se preguntan si es que recibirán un nuevo pago antes de que finalice el invierno.

¿Cuántas veces al año se paga el Bono Invierno?

El Bono Invierno se paga por una sola vez al año durante el mes de mayo, por lo que este 2026 no habrá nuevos pagos del beneficio.

Este año la ayuda contemplaba la entrega de un monto de $81.257, monto que se entregó junto a la pensión de los beneficiados.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Invierno?

Para acceder a este aporte monetario, la persona debía tener 65 años o más cumplidos al 1 de mayo de 2026 y pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Ser pensionado del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de las mutualidades de empleadores y recibir un monto inferior o igual a $231.440.

Ser pensionado de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y recibir una pensión mínima con garantía estatal.

con garantía estatal. Ser beneficiario de la PGU y no recibir otra pensión , aunque el monto de la PGU supere los $231.440.

, aunque el monto de la PGU supere los $231.440. Ser beneficiario de la Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura (Ley Nº 19.123 y artículo 1º de la Ley Nº 19.992).

a Víctimas de Prisión Política y Tortura (Ley Nº 19.123 y artículo 1º de la Ley Nº 19.992). Recibir una pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos (artículo séptimo transitorio Ley Nº 20.405).

de pensionados de reparación fallecidos (artículo séptimo transitorio Ley Nº 20.405). Recibir una pensión no contributiva de exonerados políticos (Ley Nº 19.234).

(Ley Nº 19.234). Recibir el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) con una pensión contributiva, aunque el monto debe ser igual o inferior a $231.440.

¿Cómo saber si recibo el bono?

Las personas que requieran revisar si son beneficiarias del aporte pueden verificar su liquidación de pago ingresando con ClaveÚnica al portal de ChileAtiende, o bien solicitar una atención remota mediante el servicio de videoatención.

De igual manera, se encuentran habilitadas las vías de atención telefónica a través del call center 101, el número +56 44 236 20 00 para llamadas desde el extranjero, y la red de sucursales presenciales de ChileAtiende con la cédula de identidad.

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