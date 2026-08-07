Fiscalía investiga al PDG por denuncia del Servel: Cuestionan gastos que no habrían sido acreditados

07 ag. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Centro Norte confirmó que mantiene una investigación en curso relacionada con el Partido de la Gente (PDG), luego de la denuncia presentada por el Servicio Electoral (Servel).

La investigación

De acuerdo con lo informado por La Segunda, la denuncia fue presentada por el Servel luego de que, en el marco de la revisión de los antecedentes financieros del partido, detectara presuntas irregularidades que estimó necesario poner en conocimiento del Ministerio Público para que determine si existe o no la comisión de algún delito.

Consultada por Meganoticias.cl, la Fiscalía Centro Norte señaló que "se trata de una investigación muy reciente y es necesario esperar el resultado de las indagatorias". Asimismo, confirmó que "la investigación se desarrolla en conjunto con equipo policial de la PDI".

Observaciones del Servel apuntan a gestión financiera del partido

Uno de los focos de la denuncia presentada por el Servicio Electoral dice relación con la gestión del exadministrador general de fondos del Partido de la Gente, Miguel Azar. Entre las observaciones se mencionan contrataciones de servicios con sociedades vinculadas a él y una serie de desembolsos que, a juicio del organismo, requerían una mayor revisión.

Según la publicación, uno de los antecedentes corresponde a un cheque emitido a nombre de Azar que fue cobrado por caja. Sin embargo, el Servel sostiene en su denuncia que, con la información proporcionada por la entidad donde se efectuó el cobro, no fue posible establecer el destino de esos recursos. "Los antecedentes presentados no demostraron el pago de las operaciones que se pretendían justificar", señala el documento.

Otro de los puntos observados corresponde al pago de un arriendo destinado, presuntamente, al funcionamiento del partido. No obstante, desde el PDG afirmaron desconocer la existencia de una sede. "Nosotros no tenemos sede, hasta donde tengo entendido", declaró la diputada Zandra Parisi.