Bonos para familias en agosto: Revisa los beneficios que se pagan este mes

07 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Durante agosto continúan los pagos de distintos bonos y beneficios económicos destinados a las familias, especialmente a hogares que cumplen determinadas condiciones de vulnerabilidad, tienen cargas familiares o participan de programas sociales.

Algunos de estos aportes se entregan de manera automática, mientras que otros requieren realizar previamente un trámite o acreditar las condiciones exigidas. Los montos también dependen de las características de cada beneficiario.

A continuación, revisa algunos de los principales beneficios que pueden recibir las familias durante este mes.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un aporte mensual destinado a trabajadores dependientes e independientes o pensionados que tengan cargas familiares reconocidas.

Durante 2026, los montos mensuales son los siguientes:

$22.601 por carga familiar para ingresos de hasta $649.039.

por carga familiar para ingresos de hasta $649.039. $13.870 por carga para ingresos entre $649.040 y $947.990.

por carga para ingresos entre y $947.990. $4.382 por carga para ingresos desde $947.991 hasta $1.478.539.

por carga para ingresos desde $947.991 hasta $1.478.539. Quienes tengan ingresos superiores a $1.478.539 no reciben este beneficio.

En el caso de trabajadores dependientes, el pago se realiza junto con la remuneración. Los pensionados lo reciben junto con su pensión, mientras que existen modalidades especiales de pago para trabajadores independientes. Para registrar las cargas familiares, debes ingresar aquí.

También existe la Asignación Maternal, dirigida a trabajadoras embarazadas o a trabajadores cuyas cónyuges estén embarazadas y sean sus cargas. Se paga desde que se comprueba que existen cinco meses o más de embarazo, pero se otorga de manera retroactiva y se mantiene durante todo el período de gestación. Sus montos son equivalentes a los de la Asignación Familiar.

Subsidio Familiar

El Subsidio Familiar (SUF) está dirigido a madres, padres, tutores o tutoras que no cuentan con previsión social y pertenecen al 60% de mayor vulnerabilidad socioeconómica, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio entrega $22.601 mensuales por cada carga familiar acreditada. En caso de que la carga tenga una discapacidad debidamente acreditada, el monto asciende a $45.202.

El SUF tradicional se solicita en la municipalidad correspondiente al domicilio. También, durante el embarazo, se puede solicitar el Subsidio Maternal (conocido como SUF Maternal) a partir del quinto mes de gestación.

Además, existe el Subsidio Familiar Automático, destinado a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que cumplen las condiciones establecidas y que se encuentran dentro del 40% más vulnerable del RSH. En este caso, no es necesario postular.

Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un aporte mensual que reciben las familias y personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

No requiere postulación, ya que se activa cuando la persona o familia acepta participar en alguno de los programas del subsistema.

Se entrega durante 24 meses, aunque el monto cambia según el período en que se encuentre el beneficiario.

Primeros 6 meses: $24.523.

$24.523. Meses 7 al 12: $18.664.

$18.664. Meses 13 al 18: $12.832.

$12.832. Meses 19 al 24: $22.601.

Bono Base Familiar

El Bono Base Familiar es otro de los aportes dirigidos a familias que forman parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y que se encuentran en una situación de extrema pobreza.

Este beneficio no es postulable y entrega un monto mensual variable, que se determina de acuerdo con la situación económica de cada familia y la diferencia entre sus ingresos y la línea de extrema pobreza, aunque el monto mensual promedio es de $40.046. Puede recibirse por un máximo de 24 meses, siempre que se mantengan las condiciones requeridas.

Otros bonos que pueden recibir las familias

Dentro del mismo Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades existen otros aportes asociados al cumplimiento de determinadas condiciones.

Uno de ellos es el Bono por Control Niño Sano, que entrega $10.000 mensuales por cada niño o niña menor de 6 años, siempre que el hogar cumpla los requisitos y acredite que el control de salud se encuentra al día.

También está el Bono por Deber Asistencia Escolar, destinado a familias usuarias del subsistema que tengan integrantes de entre 6 y 18 años que estudien en establecimientos reconocidos por el Estado y mantengan una asistencia mensual igual o superior al 85%. El aporte es de $10.000 mensuales por cada niño o niña que cumpla las condiciones.

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