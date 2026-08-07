Pidió licencia para cuidar a su hijo enfermo pero viajó a Europa: Corte ratificó despido de enfermera en Valdivia

07 ag. 2026 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó en un fallo unánime la destitución de una enfermera del Hospital Base de la ciudad, quien realizó un viaje al extranjero mientras hacía uso de una licencia médica otorgada por la enfermedad grave de su hijo menor de un año.

Un viaje a Ámsterdam durante el reposo

El caso se remonta a agosto de 2023, cuando la exfuncionaria obtuvo un permiso de reposo remunerado por 30 días para dedicarse al cuidado de su hijo menor de un año, quien padecía una apnea del sueño que demandaba atención especial y permanente.

Sin embargo, durante dicho periodo la mujer viajó a Ámsterdam junto al lactante, contando con la autorización de su médico.

Tras detectar la situación, se inició un proceso disciplinario en el marco de las fiscalizaciones a funcionarios públicos que salieron del país con licencia médica. En mayo pasado, el proceso concluyó con la aplicación de la medida de destitución por haber incurrido en una falta grave al principio de probidad administrativa.

El fallo del tribunal

La mujer interpuso un recurso de protección contra el Servicio de Salud Los Ríos para evitar su destitución del recinto hospitalario.

Sin embargo, la Justicia dictaminó que "se incumplió el deber de reposo realizando un viaje al extranjero, sin fundamentación médica, torciendo los fines para los que el reposo médico remunerado ha sido otorgado, en este caso, para atender cumplidamente la enfermedad grave de un niño menor de un año".

La Corte también sostuvo que durante el sumario la funcionaria participó activamente junto a su abogada defensora, haciendo uso de las instancias que otorga la ley, por lo que no se constató ninguna vulneración a sus garantías constitucionales ni tampoco alguna actuación ilegal o arbitraria por parte del servicio de salud.

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