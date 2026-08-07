No podía entrar a su casa tras la diálisis: Vecino ganó demanda y Municipalidad de Maipú deberá retirar las rejas de su pasaje

07 ag. 2026 - 09:03 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema ordenó a la Municipalidad de Maipú, en un plazo de 30 días corridos, retirar dos portones instalados en un pasaje de la comuna, luego de que un vecino con diálisis tuviera constantes problemas para acceder a su hogar.

Las rejas, ubicadas en las entradas del Pasaje Los Diamantes de la Villa Paraíso, se mantenían cerradas durante la noche por motivos de seguridad, pero fueron instaladas en 2019 sin la autorización del municipio.

No podía volver a su casa tras su diálisis

El afectado es Jorge Campuzano, un paciente renal crónico que vive solo y que debe someterse a hemodiálisis tres veces a la semana. Sus atenciones médicas terminan entre las 21:00 y las 22:30 horas, pero al regresar a su casa se encontraba con los accesos bloqueados desde las 20:00, lo que además impedía el ingreso de una ambulancia ante cualquier emergencia.

Antes del cierre del pasaje, Campuzano pidió que corrieran la estructura solo cinco metros hacia adentro. Su intención era dejar espacio para que pudiera estacionarse un vehículo de salud en caso de que sufriera una emergencia médica, pero "no me escucharon", explicó en conversación con Las Últimas Noticias.

"Después de las diálisis uno queda mal, a uno le baja la presión, y sortear todas esas rejas es un tremendo esfuerzo", argumentó. Tras esto, descubrió que los cierres carecían de permisos municipales e inició una batalla legal.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

Aunque la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó inicialmente la acción judicial, el máximo tribunal revocó la decisión y determinó que la instalación de los portones fue un acto de autotutela sin respaldo de la ley. El fallo estableció que la medida afectó de manera directa el derecho del vecino a transitar y acceder libremente a su propio domicilio.

Asimismo, la resolución precisó que las estructuras no contaban con la solicitud de los vecinos, el acuerdo del concejo municipal ni el informe técnico de la Seremi de Transportes que exige la normativa. Por esta razón, la justicia concluyó que el municipio incurrió en una omisión al no fiscalizar ni ordenar la remoción de las obras en un bien nacional de uso público.

A través de un comunicado emitido tras el veredicto, el municipio confirmó que acatará la determinación judicial: "La Municipalidad de Maipú cumple de manera permanente las resoluciones judiciales. Por ello, y en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema, acatará lo que ordena, con el objeto de restablecer el libre acceso a la vía pública".

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