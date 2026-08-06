Lanzan plataforma "Sin Fachadas" para denunciar negocios sospechosos: Barberías lideran rubros que más desconfianza generan

06 ag. 2026 - 13:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) lanzaron este jueves la plataforma "Sin Fachadas", una herramienta que permitirá a ciudadanos y fiscalizadores municipales denunciar, de manera anónima y confidencial, establecimientos que presenten indicios de funcionamiento irregular. Los antecedentes recopilados serán derivados directamente al SII para su análisis y eventual fiscalización.

La iniciativa, alojada en el sitio web de la CNC (clic acá para acceder), busca fortalecer la coordinación entre el sector público y privado para detectar posibles incumplimientos tributarios y otras irregularidades que afecten al comercio formal. Según explicaron sus impulsores, cualquier persona podrá aportar antecedentes sobre negocios que despierten sospechas respecto de su funcionamiento.

Barberías encabezan los rubros que generan mayor sospecha

En el marco del lanzamiento, también se dieron a conocer los resultados de una encuesta del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la CNC, aplicada a 872 personas en todo el país. El estudio mostró que un 68,8% de los consultados afirma haber observado establecimientos que le generan sospechas, mientras que un 74% considera que este tipo de negocios ha aumentado durante el último año. El informe aclara que estos resultados reflejan percepciones ciudadanas y no constituyen evidencia de actividades ilícitas.

Respecto de los rubros que generan mayor nivel de sospecha, las barberías, peluquerías y centros de estética encabezaron las menciones con un 72,3%, seguidas por las tiendas de importación o "malls chinos" (43,8%), restaurantes y locales de comida rápida (36,2%), negocios de venta y reparación de celulares (29,6%), talleres mecánicos (20,5%) y ópticas (15,9%). El estudio enfatiza que estas respuestas corresponden exclusivamente a percepciones de los encuestados y no implican que dichos rubros desarrollen actividades irregulares o ilícitas.

Entre las principales señales que despiertan sospechas figuran la existencia de muy pocos clientes visibles (63,1%), la no entrega de boletas o comprobantes (51,6%) y los horarios inusuales o funcionamiento nocturno (48,5%).

Llaman a utilizar la nueva plataforma

El director del SII, Jorge Trujillo, afirmó que "el lanzamiento de Sin Fachadas es, sin lugar a dudas, una buena noticia. Se trata de una nueva herramienta, adicional y potente, para el combate en contra de quienes realizan acciones delictivas que defraudan el sistema tributario y perjudican al comercio formal". Asimismo, hizo un llamado a la comunidad y a los municipios a utilizar esta plataforma o los canales habituales del servicio para informar actividades sobre las que existan antecedentes de posibles ilícitos.

Por su parte, el presidente de la CNC, José Pakomio, sostuvo que la plataforma busca entregar más herramientas para proteger el comercio formal y precisó que "no se trata de acusar sin antecedentes ni de estigmatizar rubros específicos, sino de entregar información para que sea la autoridad competente la que investigue y determine si existen incumplimientos".