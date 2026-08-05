Histórico estadio de la Región Metropolitana será recuperado tras casi 10 años de obras paralizadas

05 ag. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Durante casi diez años, el Estadio Municipal Roberto Bravo Santibáñez permaneció detenido en el tiempo. Lo que alguna vez fue el principal escenario deportivo de Melipilla quedó a la espera de una solución que nunca terminaba de llegar.

Sin embargo, esa larga espera comenzó a quedar atrás luego de que el Concejo Municipal aprobara la licitación para finalizar las obras del recinto.

Inversión de más de $4.000 millones

La decisión fue adoptada por unanimidad y permitirá reactivar el proyecto gracias al financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano, con una inversión superior a $4.000 millones. Con ello, el recinto iniciará el camino para volver a recibir a deportistas, atletas y vecinos de la comuna. Cuando albergaba fútbol profesional, el estadio tenía capacidad para 6.500 espectadores.

La noticia fue dada a conocer por la alcaldesa de Melipilla, Paula Gárate, quien compartió el anuncio en sus redes sociales. "Por fin se adjudicó el estadio Roberto Bravo Santibáñez, con fondos del Gobierno Regional de más de 4.000 millones de pesos", expresó.

Comienza una nueva etapa para el recinto deportivo

Con la aprobación de la licitación, el proyecto entra en su primera fase de ejecución, poniendo fin a un largo período de espera para la comuna.

"Vamos a recuperarlo, a reconstruirlo y a poder usarlo. Por los deportistas, por los atletas, por el fútbol y por todos los vecinos de Melipilla", sostuvo la jefa comunal.

"Hoy con la adjudicación damos inicio a la primera etapa para recuperar nuestro Estadio Municipal Roberto Bravo Santibáñez. Yo creo que no hay nadie que esté indiferente a este abandono, tiene casi una década esperando", manifestó.

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"Representa el sueño de todos nosotros como melipillanos"

Gárate aseguró que la recuperación del recinto ha sido parte de distintas gestiones que impulsó durante los últimos años y que la aprobación de la licitación marca un punto de inflexión.

"He pasado por hartos procesos como consejera regional, hoy día como alcaldesa, intentando sacarlo adelante. Por fin partimos esa cuenta regresiva, porque este estadio representa el sueño de todos nosotros como melipillanos", afirmó.

En la publicación donde informó la aprobación del proyecto también destacó: "es un sueño que por años esperó toda nuestra comunidad".

Finalmente, cerró su mensaje destacando el impacto que espera que tenga la iniciativa para la comuna: "Seguimos cumpliendo y avanzando con obras que transforman nuestra comuna. ¡El nuevo estadio será motivo de orgullo para todos los melipillanos!".