"No por aparecer cinco partidos en un año": Claudio Bravo baja la euforia sobre el fichaje de Vozinha

05 ag. 2026 - 19:10 hrs.

El histórico exarquero de La Roja analizó el arribo del portero caboverdiano a Colo Colo tras su destacado Mundial 2026. Si bien reconoció el impacto que tuvo en la cita planetaria, advirtió que defender el arco del "Cacique" implica una exigencia completamente distinta.

La llegada de Vozinha a Colo Colo continúa generando repercusiones. El guardameta de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue tema de conversación en el programa ESPN F90 Chile, donde Claudio Bravo entregó una mirada más cauta respecto a las expectativas que existen sobre el nuevo refuerzo albo.

El bicampeón de América valoró el rendimiento que mostró el arquero en la Copa del Mundo, aunque recordó que anteriormente ya lo había enfrentado en un amistoso entre Chile y Cabo Verde, donde, según su análisis, dejó una imagen muy diferente.

Bravo recordó un antecedente poco favorable

"No tuvo una buena presentación, donde te llama la atención, pero negativamente y no positivamente como lo hizo en el Mundial", comentó el excapitán de La Roja, haciendo referencia al amistoso que terminó con triunfo chileno por 4-2.

En esa línea, Bravo llamó a la calma antes de sacar conclusiones y aseguró que el verdadero desafío para Vozinha recién comienza en el fútbol chileno.

"Los grandes arqueros sí se destacan por la regularidad, y no por aparecer cinco partidos en un año. Estamos hablando de cosas más reales, más concretas. Pero vamos a verlo competir y cómo funciona en un equipo donde sí hay una presión real y donde sí se penaliza mucho el error a través de la crítica del hincha y de la prensa", afirmó.

"En Colo Colo la presión es completamente distinta"

Bravo también estableció una comparación entre la experiencia del arquero en el Mundial con Cabo Verde y el escenario que enfrentará defendiendo el arco de Colo Colo.

"Jugar un Mundial donde no tienes presión, donde si se equivocaba en Cabo Verde no pasaba absolutamente nada. Distinto es cuando juegas en una selección donde tienes más responsabilidad, en una selección que es candidata, por ejemplo", sostuvo.

Finalmente, el exgolero enfatizó que en Colo Colo las exigencias son permanentes tanto a nivel local como internacional.

"Vas a jugar en un equipo que es candidato al título y a competir a nivel internacional. Por eso vamos a ver cómo funciona él bajo esta nueva presión", cerró Bravo sobre el fichaje que mantiene ilusionados a los hinchas albos.

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