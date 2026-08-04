EN VIVO | Desde el Estadio Monumental: Vozinha es presentado en Colo Colo
04 ag. 2026 - 13:59 hrs.
Sigue la presentación del arquero de Cabo Verde, Vozinha, como flamante nuevo refuerzo de Colo Colo. Todas las declaraciones del jugador que triunfó en el Mundial 2026 por la transmisión de Meganoticias.
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