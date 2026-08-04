Escala tensión entre el Gobierno y el oficialismo por salida del exsubsecretario de Hacienda

04 ag. 2026 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

La controversia por la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, continúa generando repercusiones políticas con el oficialismo. Este martes, la tensión escaló luego de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionara el actuar del Gobierno y emplazara al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a pedir disculpas por el manejo del caso.

La polémica se produce mientras Rodríguez dio a conocer dos nuevos exámenes capilares que, según afirmó, no detectaron consumo de drogas, resultados que se suman al análisis previamente realizado en un laboratorio de la Universidad Católica.

Durante la jornada se conocieron mensajes atribuidos a un chat integrado por cerca de 200 exmiembros de la Fundación Jaime Guzmán, donde Arturo Squella manifestó sus reparos a la forma en que se abordó la salida del entonces subsecretario.

Gobierno defiende el procedimiento aplicado

Las críticas fueron respondidas desde el Ejecutivo. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió el procedimiento aplicado y aseguró que la actuación de Máximo Pavez se ajustó a la normativa vigente.

"El subsecretario Pavez aplicó las obligaciones que señala la ley de reajuste en su artículo 110, se ajustó a los protocolos que determinó la Contraloría y se hizo una licitación en función de normas técnicas que se adjudica un laboratorio. Por lo tanto, el subsecretario Pavez lo único que ha hecho es adoptar procedimientos en función de lo que mandata la ley y el instructivo de la Contraloría", afirmó el secretario de Estado.

Ministro de Hacienda confirma que buscan un reemplazo

Consultado sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda volver al Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que actualmente el Ejecutivo está concentrado en designar a un nuevo subsecretario.

"Estamos buscando nombres y hay una decisión del Gobierno superior respecto de si el exsubsecretario Rodríguez vuelve a reincorporarse al Gobierno o no. En lo que a mí respecta, la decisión hasta el día de hoy es que yo esté buscando subsecretario", indicó.

El secretario de Estado agregó que "no hay nombre todavía" y explicó que su tarea es "buscar el mejor reemplazo", reiterando además que Rodríguez "hizo un muy buen trabajo".

Juan Pablo Rodríguez exhibe nuevos exámenes negativos

A través de su cuenta de X, el exsubsecretario informó que recibió dos nuevos exámenes de pelo, correspondientes a la Clínica Indisa y al laboratorio Fast Test, los que, según señaló, arrojaron resultados negativos.

En un video difundido por él mismo, sostuvo: "Acabo de recibir dos nuevos exámenes de pelo del laboratorio de la Clínica Indisa y del laboratorio Fast Test, que dan cuenta de que lo que siempre he dicho es verdad. Yo no consumo drogas".

Añadió que estos resultados, sumados al examen efectuado en un laboratorio de la Universidad Católica, le permiten sostener su versión.

"Mi objetivo siempre ha sido reivindicar mi nombre, mi reputación, mi honra, y hoy día las pruebas son muy contundentes, en orden a que siempre he dicho la verdad y que yo no consumo drogas", afirmó.

Rodríguez también señaló que no le corresponde pronunciarse sobre una eventual reincorporación al Ejecutivo.

"No me corresponde pronunciarme respecto de las decisiones que a mí no me tocan. Lo que sí, hoy día puedo estar muy tranquilo y mirar a los ojos a quienes me quieren, a mi familia y a todo aquel que quiera conversar conmigo", expresó.

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