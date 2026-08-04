Elige No Vapear: La campaña del Ministerio de Salud advirtiendo sobre los daños que provocan los vapeadores

04 ag. 2026 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud alertó de los graves riesgos que representan los vapeadores (o cigarrillos electrónicos) para la población, a través de la campaña #EligeNoVapear.

Entre los ejes de la campaña está la prevención para menores de edad, y en especial para pacientes pediátricos, ya que la inmensa mayoría de las emergencias registradas corresponden a lactantes y menores de 5 años.

Según los datos oficiales entregados por el organismo, en los últimos cinco meses las consultas de urgencia por exposición a estos dispositivos experimentaron un drástico y preocupante incremento del 400% en Chile.

La situación resulta crítica al analizar el perfil de los afectados: la gran mayoría de los casos reportados corresponde a lactantes y menores de cinco años.

Síntomas graves y riesgo de hospitalización

Frente a esta coyuntura, el doctor Juan Carlos Ríos, director del Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Cituc), explicó los efectos nocivos que la intoxicación con estos productos produce en niños de corta edad.

El especialista advirtió que la exposición o ingesta accidental puede desencadenar cuadros clínicos de alta complejidad.

Entre las manifestaciones clínicas más recurrentes se encuentran:

Vómitos

Alteraciones neurológicas

Dificultad respiratoria, entre otras.

Actuación inmediata y medidas preventivas

Las autoridades sanitarias y el Cituc hicieron un llamado crucial a padres, madres y cuidadores: ante cualquier sospecha o evidencia de exposición a un vapeador, se debe buscar atención médica de inmediato en el centro de salud más cercano.

Por último, el profesional recomendó tratar los vapeadores, repuestos y esencias con el mismo rigor que un medicamento o un producto químico de alto riesgo. Esto implica mantenerlos completamente fuera del alcance y de la vista de los niños.

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¿Es menos dañino vapear?

A través de redes sociales, el Minsal expuso un listado de las razones para no vapear, indicando que el vapor puede irritar los bronquios y provocar lesiones pulmonares graves a corto y largo plazo.

En este sentido, el organismo destacó que el uso de este cigarrillo electrónico no necesariamente sirve como un método eficaz para dejar de fumar.

Además, dejó en claro que estos dispositivos contaminan el medioambiente y pueden sobrecalentarse, explotando y generando quemaduras.

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