Autoridades llaman a vacunarse durante las vacaciones de invierno ante aumento de circulación de virus respiratorios

22 jun. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Las vacaciones de invierno coinciden con semanas de bajas temperaturas en que continúan circulando distintos virus respiratorios entre la población.

En medio del aumento de la circulación de virus respiratorios, autoridades y especialistas reiteraron el llamado a completar la vacunación de los grupos objetivos.

"El llamado a las personas mayores es a vacunarse, además son las personas mayores las que tienen los mayores riesgos asociados a adquirir este tipo de virus", indicó Pía Venegas, Seremi de Salud RM.

En ese contexto, se destacó que todavía existe tiempo para que quienes no han recibido sus vacunas contra la influenza y el COVID-19 puedan hacerlo antes del fin de este periodo de descanso.

El llamado a vacunarse antes del regreso a clases

La pediatra de Clínica Dávila, Gemma Pérez, explicó que las vacaciones pueden contribuir a disminuir la circulación de virus, aunque advirtió que continúan transmitiéndose en espacios cerrados.

La especialista señaló que, pese a que frío no genera los virus, sí dificulta que el organismo filtre adecuadamente agentes que pueden provocar enfermedades respiratorias como influenza, rinovirus y COVID-19, registrándose casos durante las últimas semanas:

"Es importante que todos los que no se han vacunado todavía, la población objetivo, hasta los 10 años de los niños, de 6 meses a 10 años, los adultos mayores, el personal de salud y los enfermos crónicos a partir de los 11 años estén todos vacunados de aquí de la vuelta de clases", indicó Pérez.

Respecto de los plazos para obtener protección, sostuvo: "Son más o menos 15 días en que genera anticuerpos nuestro organismo contra la vacuna de la influenza, entonces estamos todavía al momento, tenemos 2 semanas de vacaciones, cosa que lleguen al colegio con todas las pilas puestas para recibir una nueva carga viral".

Además, recordó que actualmente existen herramientas que permiten encontrar vacunatorios cercanos, conocer sus horarios y verificar la disponibilidad de dosis, como esta página de Puntos de Vacunación del Ministerio de Salud.

Ventilación y vacunación simultánea

Junto con la inmunización, Pérez recomendó mantener medidas preventivas dentro de los hogares, especialmente cuando existen personas enfermas:

"Aunque haga frío, hay que ventilar todos los días y si hay enfermos se ventila con más frecuencia todavía". Y agregó: "Por lo menos una media hora de ventilación es la adecuada", sostuvo.

La doctora también explicó que las vacunas contra la influenza y el COVID-19 pueden administrarse durante la misma visita.

Sobre la efectividad de dicha inmunización, aclaró que las personas vacunadas igualmente pueden contraer influenza, aunque el objetivo principal es disminuir la gravedad de los cuadros: "La idea es que estos cuadros no sean graves con requerimientos de ventilación mecánica, hospitalización en todos los casos", concluyó.