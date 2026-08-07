Kast se reúne con De la Espriella: "La migración y el crimen organizado son temas fundamentales"

07 ag. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast viajó a Colombia para participar en el cambio de mando presidencial. En ese contexto, sostuvo una reunión con Abelardo de la Espriella y, una vez finalizado el encuentro, encabezó un punto de prensa en el que abordó los principales temas tratados entre ambas autoridades.

Seguridad, migración y crimen organizado

Durante sus declaraciones, el Mandatario destacó que uno de los principales ejes de la reunión fue la seguridad, junto con los desafíos que representan la migración y el crimen organizado.

"Hoy por la mañana hemos tenido una muy buena reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, donde hemos podido conversar de diferentes temas. El tema de la seguridad es un tema que nos ocupa a todos los gobernantes que hemos ido ganando las elecciones en el último tiempo; la migración y el crimen organizado son temas que para nuestras naciones son fundamentales", señaló.

Comercio internacional y fortalecimiento de relaciones

Kast también explicó que durante la reunión conversaron sobre mecanismos para fortalecer el intercambio entre ambos países, tanto desde el ámbito gubernamental como privado.

"En materia de comercio internacional, pudimos abordar el tema de realizar distintos intercambios, tanto a nivel de gobierno para ir ajustando nuestras legislaciones y dando más facilidades para el comercio entre ambas naciones, como también potenciar el rol del sector privado", afirmó.

Una nueva etapa comienza en la relación entre Chile y Colombia. Me reuní con el Presidente electo Abelardo de la Espriella y coincidimos en fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia en la región 🇨🇱🇨🇴 pic.twitter.com/9qSOmcMBlr — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 7, 2026

Intercambio de experiencias de gobierno

El Presidente Kast indicó además que la conversación incluyó un intercambio de experiencias sobre gestión pública, ciencia y descentralización.

"Para nosotros es muy relevante poder acompañar a los nuevos gobernantes de las distintas naciones (...). Respecto de temas de ciencias, también pudimos tener un buen intercambio. Estuvimos viendo quiénes van a ser los integrantes de su gabinete (de Abelardo de la Espriella) y también hablamos de cómo realizar un gobierno descentralizado, que es un gobierno que va recorriendo las zonas del país", concluyó.

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