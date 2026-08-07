Temblor se percibe en el norte de Chile: Revisa cuál fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 11:42 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 59 kilómetros al noreste de Camiña a 86 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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