Temblor se percibe en el norte de Chile: Revisa cuál fue la magnitud del sismo

07 ag. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 11:42 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 59 kilómetros al noreste de Camiña a 86 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.