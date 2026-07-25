Comienza desalojo en Cerro Chuño de Arica: Buscan erradicar más de 250 viviendas levantadas de manera irregular

25 jul. 2026 - 13:56 hrs.

Alrededor de las 9 de la mañana de este sábado, más de 100 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros iniciaron el operativo de desalojo y demolición de estructuras en la toma de Cerro Chuño, ubicada en la Región de Arica y Parinacota.

Se trata de la primera de cuatro etapas contempladas para el proceso, que se extenderá por dos días y que busca desplazar a un total de 700 personas y desocupar 250 viviendas levantadas de manera irregular en el sector.

El procedimiento se inició una vez que venciera el plazo fijado para que los ocupantes irregulares de las viviendas abandonaran voluntariamente los inmuebles, que pertenecen al Serviu.

Vínculos con Tren de Aragua

El lugar ha sido identificado por las autoridades como un punto crítico de seguridad, debido a que era utilizado como centro de operaciones por "Los Gallegos", una célula del Tren de Aragua vinculada a la organización establecida en Lima.

El desalojo de Cerro Chuño ha estado marcado por disputas legales: a comienzos de mes, la Corte de Apelaciones de Arica declaró admisible un recurso de protección presentado por habitantes de las villas Amanecer y Los Laureles del sector, aunque rechazó suspender el operativo mientras se resuelve el fondo del caso.

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