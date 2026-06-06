Presidente Kast pone énfasis en seguridad y migración en su vista a Arica: "Entre todos detengamos el contrabando"

06 jun. 2026 - 22:56 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, el Presidente de la República, José Antonio Kast, visitó la ciudad de Arica para inaugurar el Parque El Alto, pero también para conmemorar los 146 años del Asalto y Toma del Morro de Arica.

Allí, el mandatario destacó la seguridad y la migración como temas prioritarios para el Gobierno. También detalló los avances en la construcción de zanjas en la frontera norte del país.

El jefe de Estado visitará este domingo la localidad de Chacalluta, zona fronteriza que divide a Chile de Perú y que es el punto terrestre más transitado entre ambos países.

En esa misma localidad se está construyendo la zanja que dividirá la frontera y que, según informaron las autoridades, ya tiene un 50% de avance.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

"Por años hemos tenido temas de inmigración irregular, de contrabando, de lucha contra la mosca de la fruta", dijo el Presidente Kast.

"Pero queremos que hoy día, entre todos, detengamos el contrabando, detengamos la inmigración ilegal, detengamos el paso de la mosca de la fruta a otras regiones del país", agregó.

Todo sobre José Antonio Kast