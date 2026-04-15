Así es el Cerro Chuño por dentro: Sector de Arica marcado por homicidios, secuestros y tráfico de drogas

15 abr. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación ha despertado entre los vecinos de la ciudad de Arica la situación de inseguridad, criminalidad y emergencia sanitaria que se vive en el sector de Cerro Chuño.

Un equipo del programa "Mucho Gusto" ingresó al lugar para mostrar cómo operaban presuntas estructuras criminales vinculadas a "Los Gallegos”, una célula asociada al “Tren de Aragua".

Alerta por grupos criminales operando en cerro Chuño

Según lo expuesto en el reportaje, este grupo habría utilizado un sector de tomas como punto de operaciones, en donde se registraron delitos graves como homicidios, secuestros y tráfico de drogas.

El cerro Chuño ha sido identificado, además, como un espacio donde se habrían encontrado cuerpos enterrados bajo concreto y otros métodos de ocultamiento, de acuerdo con antecedentes policiales.

También se mencionan supuestas casas de tortura y registros audiovisuales que habrían sido utilizados por la organización criminal para reportar acciones a sus líderes.

Durante el recorrido, se describió el sector como un territorio dividido en zonas residenciales, comerciales y puntos más altos asociados a mayor complejidad delictual, con viviendas precarias y vida comunitaria.

¿Quiénes son las víctimas de "Los Gallegos"?

Algunas de las víctimas de "Los Gallegos" corresponden a miembros que no cumplieron con los trabajos encomendados por sus líderes, y ellos mismos se encargaron de asesinarlos.

"Para que todos se den cuenta de que aquí hay formas de hacer las cosas, ellos hablan de un 'patero'. Tiene que ver con un disparo en el pie, como la primera amenaza de que si no me alineo a las órdenes de la estructura, eso va a ir en una escalada", explicó el prefecto José Contreras, jefe regional policial de Arica y Parinacota.

"Luego de eso viene secuestrarlo, castigarlo, en ocasiones mutilarlo, y si sigue en la escalada, llegamos al homicidio o sicariato, que es lo que se ha conocido tradicionalmente", agregó la autoridad de la Policía de Investigaciones (PDI).

Respecto al motivo por el cual una organización opta por eliminar a sus propios miembros, Contreras señaló que "tiene que ver con el ejercicio del poder, con el ejercicio de la estructura criminal y este grado potente de jerarquización dentro de ello".

Emergencia sanitaria

Paralelamente, las autoridades han insistido en que existe una emergencia sanitaria vinculada a la contaminación por polimetales en el sector, lo que ha impulsado procesos de desalojo progresivo.

Se informó que ya se han realizado operativos policiales, controles de identidad y enrolamientos en la zona, además de inspecciones de autoridades en terreno.

Vecinos entrevistados entregaron opiniones diversas, algunos señalando conformidad con su permanencia en el lugar, mientras otros reconocieron dificultades asociadas a su situación migratoria y laboral.