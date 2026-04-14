Disparos contra Carabineros en la ribera del río Maipo terminan con dos detenidos en San Bernardo

14 abr. 2026 - 22:32 hrs.

¿Qué pasó?

Pasadas las 19:30 horas de este martes, un procedimiento policial en la ribera del río Maipo, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, derivó en un operativo de amplio despliegue tras registrarse disparos contra funcionarios de Carabineros.

El hecho se produjo cuando personal policial intentó fiscalizar a los ocupantes de un vehículo que mantenía encargo por robo.

Detenidos y vehículos recuperados

De acuerdo con los antecedentes, los sujetos se movilizaban en un automóvil sustraído y, al advertir la presencia policial, reaccionaron efectuando disparos antes de darse a la fuga por el sector. La situación motivó la rápida coordinación de equipos territoriales, además del apoyo del GOPE, Radiopatrullas y un helicóptero de la Prefectura Aérea.

En medio del operativo, Carabineros logró la detención de dos personas, mientras que otros dos individuos escaparon hacia la ribera del río, donde continúa su búsqueda. En paralelo, se recuperaron dos vehículos: el automóvil en que se desplazaban los sospechosos y otro que mantenía encargo por robo.

Durante el procedimiento, uno de los funcionarios resultó con lesiones leves. Desde la institución precisaron que “cayó al suelo en la ribera del río mientras detenía a uno de los antisociales, lesiones leves“.

Hallazgo inicial y huida

“En horas de la tarde, Carabineros tomó conocimiento de que en un sector de la ribera norte del río Maipo estaban desmantelando vehículos que tenían encargo por robo“, explicó el teniente coronel Sergio Rodríguez, comisario de la 14 Comisaría de San Bernardo.

“Al ver la presencia de Carabineros, se dan a la fuga”, añadió, junto con indicar que, según la información preliminar, los sujetos habrían efectuado tres disparos. En ese contexto, también aclaró que “Carabineros no efectuó disparos”.

Antecedentes de los imputados

Con el avance del operativo, se concretó la detención de un segundo involucrado gracias al apoyo aéreo y de unidades especializadas. “Uno de ellos ya está plenamente identificado y cuenta con más de 15 antecedentes por diferentes delitos, incluido robo con intimidación y receptación de vehículo motorizado”.

Ambos detenidos son chilenos: uno mayor de edad, con múltiples detenciones previas, y un menor de edad. Según se indicó, el segundo imputado podría estar vinculado a una banda del sector asociada a robos mediante la modalidad de encerrona.

Búsqueda de armamento y operativos previos

El procedimiento se extendió por distintos puntos de la ribera, considerando que el lugar de la detención final se ubica a cerca de dos kilómetros del sitio donde se originó la intervención inicial. “Entendemos que en ese sector puede haber botado el armamento que portaba”, señaló el comisario.

Un testigo indicó que uno de los detenidos portaba una escopeta y lo habría intimidado en el sector, sin embargo, desde Carabineros confirmaron que el arma aún no ha sido incautada. “Por eso estamos realizando la búsqueda todavía en el lugar”, afirmó Rodríguez.

Finalmente, el comisario sostuvo que existe una línea investigativa en conjunto con el Ministerio Público, considerando que en la última semana se han recuperado cerca de 14 vehículos con encargo por robo en la misma zona, lo que podría estar relacionado con el procedimiento de este martes.