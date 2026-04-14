Juez del triple crimen de La Reina se inhabilitó: Su tía es amiga de Trinidad Cruz-Coke

14 abr. 2026 - 20:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó este martes reagendar la audiencia de revisión de medidas cautelares. Esta fue solicitada por la defensa de Jorge Ugalde en el caso del triple crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos menores de edad. Esto ocurrió luego de que el juez acusara inhabilidad al reconocer un vínculo de amistad con una de las partes involucradas.

Lo anterior fue confirmado por la Fiscalía Metropolitana de Occidente a través de la fiscal Carolina Remy-Maillet: "Estaba programada una audiencia de revisión de prisión preventiva que solicitó la defensa. Esta no se llevó a cabo el día de hoy, sino que se reprogramó para el jueves próximo a las 12:00 horas".

¿Por qué el juez del triple crimen de La Reina se inhabilitó?

La persecutora explicó que se postergó por "un planteamiento de su señoría, el magistrado que estaba a cargo de la sala el día de hoy, que planteó una especie de recusación amistosa, en el sentido que había un vínculo que podría afectarle la imparcialidad".

En concreto, una tía del juez Fernando Celis mantiene una amistad con Trinidad Cruz-Coke, esposa de Jorge Ugalde, hasta ahora el único imputado por el triple crimen: "Si bien no es una inhabilidad legal, las partes estuvimos por acoger dicha postura, y se reprogramó la audiencia, que la va a tomar el día jueves otro magistrado que no esté inhabilitado", indicó la fiscal Remy-Maillet.

Jorge Ugalde se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2025, apenas 18 días después del crimen. Actualmente, está recluido en el Penal Santiago 1 y su defensa solicita reducir la medida cautelar.

Vinculan a Ugalde con medicamento hallado en cuerpos de las víctimas

Además, este martes, una investigación del equipo de Mega Investiga reveló que Ugalde tenía acceso a zopiclona antes del crimen, el mismo medicamento que los peritajes toxicológicos detectaron en los cuerpos de los hijos de Eduardo Cruz-Coke, quienes habrían sido sedados antes de ser asesinados.

Lo anterior se supo gracias a mensajes de WhatsApp vinculados a la investigación entre el imputado y su médico, en la que solicita cambiar su prescripción de zopiclona por zolpidem, ya que lo encontraba "muy amargo", lo que acredita que tenía acceso al fármaco con anterioridad a los hechos.

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