Portaban elementos incendiarios: Detienen a dos estudiantes de 13 y 15 años por ataques en Liceo Lastarria

14 abr. 2026 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

Dos estudiantes fueron detenidos tras protagonizar un grave episodio de violencia al interior del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia. A ambos menores de edad se les incautó elementos incendiarios y otros objetos potencialmente peligrosos.

El hecho ocurrió la tarde del lunes, cuando docentes alertaron sobre la presencia de jóvenes encapuchados que intentaban generar desórdenes dentro del establecimiento.

De acuerdo a registros audiovisuales, los involucrados, de 13 y 15 años, vestían overoles blancos y actuaban en el patio del recinto, siendo enfrentados por profesores y otros alumnos, quienes lograron impedir que concretaran sus acciones.

Solo uno de los imputados será formalizado

"Carabineros de Chile recibió un llamado telefónico por parte de un docente del Liceo José Victorino Lastarria, los cuales manifestaron que había dos menores que se encontraban con elementos incendiarios, overoles y fuegos de artificio", relató el coronel Claudio Rosales, de la Prefectura Santiago Oriente.

Personal policial "llegó a este lugar en forma oportuna, verificando que había dos menores que mantenían estos elementos incendiarios", agregó el uniformado. Una vez allí, procedieron a la detención de ambos involucrados.

Al revisar las dependencias del liceo, personal policial encontró en uno de los baños diversos elementos, entre ellos bombas molotov, un martillo, máscaras, guantes y otros implementos incendiarios.

El menor de 13 años fue entregado a sus padres debido a su condición de inimputable, mientras que el adolescente de 15 años quedó a disposición de la justicia para su respectiva formalización. El procedimiento se realizará bajo reserva, considerando su calidad de menor de edad.

"Casos aislados"

Desde el Gobierno, el hecho fue calificado como "aislado", al igual que otras situaciones similares ocurridas en establecimientos educacionales. Sin embargo, no le restaron gravedad y aseguraron que están aplicando fiscalizaciones constantes.

"Son casos aislados que están ocurriendo en diferentes establecimientos del país, pero nosotros tenemos controles preventivos, trabajos y fiscalizaciones permanentes en las inmediaciones del establecimiento educacional", señaló el seremi de Seguridad, Andrés Barrientos.

La autoridad comentó que existe "información que estamos recabando", y agregó que después de que la fiscalía imparta instrucciones, "lo más probable es que nos vamos a querellar respecto a la situación que ocurre con los desórdenes del establecimiento educacional".