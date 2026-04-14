"En situación precaria... Venía con intención de buscar una iglesia": Vecina de Lanco tras detención de tío de Francisca Millahual

14 abr. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Mucho Gusto, una vecina de Lanco, en la región de Los Ríos, relató cómo vivió la comunidad la noticia de que Emanuel Osvaldo Ochoa, imputado por el crimen de su sobrina de 20 años, Francisca Millahual, en Temuco, había escapado hasta esa zona.

Cabe recordar que el acusado actualmente se encuentra en prisión preventiva, tras haber sido detenido la tarde del domingo en Lanco. El hombre de 24 años fue sindicado como sospechoso desde un principio, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado al interior de la casa de la abuela.

"La gente se empezó a impactar"

Pamela Ramírez, una de las vecinas que siguió de cerca el caso, se enteró el domingo por la prensa sobre la detención del sospechoso, alertando a los demás habitantes de Lanco por medio de redes sociales.

"Yo estaba haciendo otro trabajo, y lo vi (la noticia) en un portal que no era de esta región. Me pareció extraño, porque en los comentarios de los portales de la región de La Araucanía decían que lo habían encontrado en Melipilla, Melipeico...", explicó sobre sus primeras dudas.

"Entonces, yo dije 'bueno, que ahora hablen de Lanco es como extraño' y empecé a chequear la noticia. Era como improbable; nadie había hablado nada de eso. Lanco es una comuna bien pequeña, entonces, este tipo de cosas nos impactan", agregó.

La mujer indicó haber seguido la historia por televisión y, cuando escuchó que Emanuel Osvaldo Ochoa había sido encontrado en su comuna, le llamó la atención que ningún vecino o la misma prensa tuviera algún tipo de información.

Ante la incertidumbre, Ramírez comenzó a revisar medios de su región, pero "todavía nadie sabía de esto". Luego, "yo lo publiqué en mi muro, en Facebook, y la gente se empezó a impactar. Y ahí surgieron algunos comentarios de personas que comenzaron a unir piezas de este hecho".

La comuna de Lanco es la primera al norte de la región de Los Ríos y colinda con la región de La Araucanía. "Entonces, estamos cerca. La distancia entre Temuco y Lanco es bien corta. Hora y media, dos horas, nada más que eso", aseguró Pamela.

Sospechoso fue invitado a un culto evangélico

La corresponsal de Meganoticias en la región de Los Ríos, la periodista Diana Silva, mostró la iglesia evangélica a la que acudió el imputado antes de ser detenido por la policía, ubicada en calle Nueva Norte.

Según la comunicadora, el Ochoa le consultó a algunos habitantes del sector y también en locales comerciales que en dónde había una iglesia.

"Él venía con la intención de buscar una iglesia y es por eso que encuentra una de las principales de Lanco, que el domingo tenía su congregación, y lo invitan", acotó Silva.

Pamela Ramírez complementó que el imputado "estaba como en situación precaria, como en situación de calle, según los antecedentes que se recogieron en la prensa, viviendo en un autobús, que habría necesitado comida, refugio.

Tío imputado en el crimen se negó a recibir visitas tras ser detenido

El corresponsal de la región de La Araucanía, Ignacio Beltrán, informó que durante la audiencia de formalización del lunes, Emanuel Ochoa nunca le dio la mirada a sus dos padres y su hermano mayor, Juan Alberto Arriagada.

Este último, quien desde el primer día asumió la vocería de la familia, explicó a la prensa que le dieron la posibilidad de ingresar a ver a su hermano el domingo en la noche; sin embargo, el imputado se negó a recibir cualquier tipo de visita.