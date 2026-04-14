Chofer atropella y da muerte a su pasajero al escapar de encerrona en Maipú

14 abr. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 32 años murió atropellado por el chofer del vehículo que lo trasladaba, luego que este último intentara escapar de una encerrona, hecho ocurrido la madrugada de este lunes en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Pasajero fue encontrado tendido en la calle

De acuerdo a lo informado por Carabineros, personal policial se constituyó a eso de las 03:00 horas en avenida Las Torres, encontrando en el lugar a un hombre adulto lesionado y tendido en la vía pública, además de una motocicleta con encargo vigente.

Luego, al revisar las cámaras de vigilancia de un inmueble del sector, se constató que la víctima descendió de lo que sería un vehículo de alquiler, avanzando hacia la parte posterior del automóvil para retirar sus especies personales del compartimiento del equipaje.

Las imágenes muestran que, de pronto, llegó un station wagon que bloqueó el desplazamiento del vehículo, junto a una motocicleta que se instaló en la parte posterior. Segundos después, descendió un individuo premunido con arma de fuego corta, con la que efectuó un disparo al aire.

Ante la amenaza, el conductor del vehículo que trasladaba a la víctima, con la finalidad de evitar el robo de su automóvil, realizó una maniobra de retroceso con la que atropelló a su pasajero, quien aún permanecía en la parte posterior, además de chocar la motocicleta en la que se desplazaba uno de los antisociales.

Conductor huyó sin prestarle ayuda al pasajero

Los delincuentes huyeron del lugar en el station wagon, dejando abandonada la motocicleta, sin sustraer especies ni dinero. El conductor del vehículo de alquiler también huyó, sin prestarle ayuda a la víctima.

A raíz del accidente, al lesionado se le trasladó en ambulancia SAMU hasta la Clínica Bicentenario, en la comuna de Estación Central, donde falleció mientras recibía atención médica.

El Ministerio Público instruyó las diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.