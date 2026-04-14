Llamaron por ruidos molestos y Carabineros terminó desarticulando una fiesta clandestina en Pirque: Hay 5 detenidos

14 abr. 2026 - 04:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia de vecinos por ruidos molestos durante la tarde de este domingo permitió que personal de Carabineros de Chile interviniera una fiesta no autorizada en una parcela de la comuna de Pirque, Región Metropolitana, procedimiento que terminó con cinco personas detenidas y diversas incautaciones.

El operativo se inició cerca de las 15:00 horas en el sector de Camino Las Vertientes, luego de que patrullas de la 65ª Comisaría llegaran hasta el inmueble alertadas por la comunidad. Al arribar, los funcionarios detectaron una alta concurrencia de personas y vehículos al interior del recinto, en una propiedad que mantenía una orden de clausura vigente.

Fiscalización y primeras detenciones

En el lugar, Carabineros fiscalizó un vehículo cuyos ocupantes, al notar la presencia policial, intentaron deshacerse de objetos arrojándolos al suelo. La rápida acción permitió la detención de dos personas extranjeras y la incautación de marihuana, además de un cargador de pistola Glock con 17 cartuchos de 9 milímetros.

Posteriormente, el personal tomó contacto con el encargado del recinto, quien autorizó el ingreso a la parcela. En el interior se encontraban cerca de 70 asistentes y al menos 59 vehículos distribuidos en el lugar.

Intento de soborno y detención del organizador

Durante el procedimiento, el organizador del evento, un hombre de 21 años, intentó detener la fiscalización ofreciendo dinero en efectivo a los funcionarios. Esta situación derivó en su detención por el delito de cohecho.

En paralelo, la revisión del recinto permitió detectar la presencia de diversas sustancias ilícitas, entre ellas 41 envoltorios de “Tusi”, pastillas de distintos colores, cocaína, pasta base y dinero en efectivo asociado a ventas realizadas en el lugar.

Detenidos y controles realizados

El comisario de la 65ª Comisaría de Pirque, Juan Loyola, detalló que “se llevó a cabo un procedimiento de fiscalización de una parcela en la cual se desarrollaba una fiesta clandestina en el sector de Las Vertientes y, gracias a esta intervención de Carabineros, se logró la detención de cinco personas, masculinas extranjeras, por el delito de ley de drogas, infracción a la ley de control de armas, cohecho, por portar arma blanca y uno por oponerse al actuar policial”.

En el mismo contexto, añadió que “se fiscalizó a la totalidad de los asistentes, lo cual fueron alrededor de 70 personas aproximadamente, de los cuales veintinueve no portaban ningún tipo de documento que acreditara su identidad, los cuales fueron derivadas hasta la sección de extranjería de la PDI”.

Vehículos retirados y personas derivadas

El procedimiento consideró un amplio despliegue que incluyó controles de identidad y revisión de vehículos. En total, se realizaron 53 controles, lo que permitió detectar irregularidades migratorias en 29 personas, quienes fueron trasladadas al Departamento de Extranjería de la PDI, incluyendo una mujer que mantenía una orden de extradición.

Asimismo, 25 vehículos fueron retirados de circulación y derivados a corrales municipales, ya sea por falta de documentación o por encontrarse abandonados en la vía pública.

Desarrollo del operativo

Durante la intervención también se registraron detenciones por porte de arma blanca y por oponerse a la acción policial. En medio del procedimiento, una funcionaria de Carabineros resultó lesionada en un pie, con contusiones y erosiones.

La intervención permitió desarticular el evento que se desarrollaba desde el domingo en la parcela, en un contexto que concentraba a decenas de asistentes en un espacio que ya contaba con una orden de clausura vigente.