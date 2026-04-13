Una micro abandonada, un culto evangélico y un arma que no aparece: Todo lo que se sabe sobre el femicidio de Francisca Millahual

13 abr. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, Emanuel Ochoa (24) fue puesto en prisión preventiva luego de haber sido formalizado por el femicidio de su sobrina Francisca Millahual (20), joven estudiante de medicina veterinaria cuya muerte descubierta el pasado martes 7 de abril conmocionó a la región de La Araucanía.

El fiscal adjunto de Temuco, Patricio Montencinos, relató esta jornada la versión entregada por Ochoa, lo que permitió reconstruir en parte lo que fue su fuga de casi una semana y lo ocurrido, según él, en la vivienda del sector Amanecer.

¿Qué se sabe sobre el femicidio de Francisca Millahual?

El persecutor comenzó explicando que el imputado "da cuenta en su relato de que el arma de fuego que se utiliza y que provoca la muerte de la víctima era suya, pero él da cuenta de que la víctima tomó el arma, jugó con ella y se disparó".

Sin embargo, esta versión se contrapone con lo encontrado en el sitio del suceso, las lesiones en el cuerpo de Francisco y su actitud al fugarse de la escena tras envolver a su sobrina en una frazada y deshacerse del arma.

"A juicio del Ministerio Público, todos esos antecedentes dan cuenta de una persona que quiere huir de la responsabilidad penal que le corresponde; incluso con posterioridad se ha dado a la fuga de la ciudad, sin decirle a nadie", sostuvo el fiscal.

Montecinos aseguró que las "numerosas lesiones" en los brazos y muslos de la joven "dan cuenta de que hubo a lo menos un forcejeo o una agresión respecto entre la víctima y el imputado previo a los hechos".

El fiscal señaló que el caso es "más acorde con el femicidio que con un delito de homicidio civil", debido a un posible contexto de violencia sexual. "Se da cuenta por parte de testigos y familiares de que antes, por parte del imputado, se había ejercido violencia sexual respecto de la víctima; a lo menos dos testigos nos señalan eso", dijo.

Pese a esto, se indicó que aún "no tenemos claro cuál sería el móvil" y que la versión de los hechos entregada por Ochoa todavía no puede ser corroborada al 100%, ya que el arma homicida aún no es encontrada: "Él no revela su origen, solamente da cuenta que la habría lanzado hacia el río".

Aton

¿Cómo fue la captura de Emanuel Ochoa?

Francisco Montencinos también se refirió al períplo del imputado entre el lunes 6 de abril, última vez que fue captado por unas cámaras de seguridad, y el domingo 12 de abril, cuando fue detenido al interior de la Subcomisaría de Lanco, en la región de Los Ríos.

"El imputado habría estado, según él, durmiendo en una micro abandonada, que habría concurrido a una iglesia (evangélica) y que se le habría acercado gente que ya lo habría reconocido, por cuanto habría salido en todos los noticieros y la televisión", relató respecto a los días de la fuga.

Tras esto, agregó que las personas que conoció en dicho culto evangélico "le preguntan si sabe de los hechos de Temuco y en cierto modo lo convencen de que se entregue". Sin embargo, previo a eso, el sujeto fue a una casa donde se bañó, se aseó y comió.

Finalmente, Emanuel Ochoa fue capturado rápidamente al interior del recinto de Carabineros en Lanco, ya que efectivos de la PDI ya se encontraban en dicha localidad debido a que sus diligencias establecieron que "la última utilización del teléfono (del imputado) había sido en esa comuna".

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