Motochorros atemorizan Barrio República: Algunos modificarían el color de sus vehículos para no ser identificados

13 abr. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

El tradicional Barrio República de Santiago, conocido por su gran cantidad de universidades, enfrenta una peligrosa amenaza: Motochorros que con total descaro se suben a las veredas, aprovechando el alto flujo de jóvenes estudiantes y peatones, para robar celulares.

Incluso, algunos testigos aseguran haber visto a un mismo delincuente en distintas motocicletas, por lo que se presume que estaría cambiando el color de su vehículo para no ser reconocido cuando regresa al lugar para cometer los asaltos.

"Te tiran la moto encima... es súper violento"

Calles como Sazié o Grajales se han convertido en foco de estos delitos, quedando registrados en cámaras de seguridad. En uno de los tantos videos, se ve a un hombre mirando su celular mientras camina. De pronto, un motociclista apareció de frente e intentó arrebatárselo. La víctima logró resistir el tirón y evitó el robo.

Esta escena, dijeron vecinos, se repite cada vez con mayor frecuencia en el Barrio Universitario. "Se suben a la vereda… te tiran la moto encima y te quitan el celular, es súper violento", relataron transeúntes del sector, que describieron una modalidad rápida y agresiva.

Estudiantes que caminan mirando su celular son las principales víctimas

Los asaltos ocurren especialmente en esquinas concurridas y las víctimas son quienes caminan mirando su celular. Por ello, la preocupación crece entre universitarios.

"Siempre que veo a alguien con motocicleta, me da tanto miedo que me alejo. Me he enterado de que han robado cerca del Metro", comentó una joven.

Un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito reveló que un 60% de los chilenos reconoce usar el celular en la vía pública, factor que aumenta la vulnerabilidad.