"Si él asesinó a mi sobrina, que pague": Habla tío de Francisca Millahual tras detención de su hermano

13 abr. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

El hermano mayor de Emanuel Osvaldo Ochoa, tío de la joven universitaria Francisca Millahual y sindicado como el principal sospechoso de haberla asesinado, conversó con la prensa sobre su detención, concretada la tarde del domingo en la región de Los Ríos.

Familia estaba preocupada por su estado de salud

Juan Alberto Arriagada detalló que fue la Policía de Investigaciones (PDI) quien le comunicó los avances del caso, señalando que "las diligencias que ellos han hecho desde el día del suceso dieron resultado". En esa línea, precisó que la captura de su hermano ocurrió en la ciudad de Lanco, aproximadamente a las 19:00 horas.

Arriagada también se refirió al estado del detenido y a su situación judicial inmediata, indicando que "ellos están conversando con él, ya habló con el fiscal, habló con el abogado defensor", aunque reconoció que no se le entregaron mayores antecedentes.

El hermano del sospechoso agregó que solo le dijeron que "estaba en buenas condiciones" y que la mañana de este lunes "se siguen los trámites y podría conversar con él".

Respecto a otros antecedentes, aclaró que su conocimiento proviene de la prensa, tales como que "estaba en un culto religioso y que había personas que habrían llamado a Carabineros".

"No queremos ensañamiento con él"

Posteriormente, insistió en que la policía le aseguró que su hermano "estaba en buenas condiciones, que es lo que nos preocupaba a nosotros", expresando que como familia "lo que queremos es justicia, no queremos ensañamiento con él".

"Si él es la persona que ejecutó el asesinato de mi sobrina, que pague, y si él no fue el que hizo el acto, pero sí estuvo involucrado, que también entregue la información de quiénes fueron las personas que cometieron este terrible acto contra mi sobrina", añadió.