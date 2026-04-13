Investigan hallazgo de cuerpo en Curacaví: Estaba calcinado, decapitado y maniatado

13 abr. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía junto a personal de Carabineros investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, el cadáver, encontrado en el kilómetro 2 de la Cuesta Zapata, corresponde a un hombre y presenta señales de violencia, por lo que el caso se investiga como homicidio.

Cuerpo estaba calcinado y decapitado

La fiscal Carmen Gloria Guevara señaló que, aproximadamente a las 23:50 horas del domingo, un vecino del sector denunció "una suerte de amago de incendio. Al momento de apagarlo, se encuentran con que lo que se estaba quemando era un cuerpo humano".

Según el análisis preliminar del equipo OS9 y Labocar, "se trata de un cuerpo de sexo masculino que está decapitado, maniatado y con una de sus extremidades con fractura expuesta. Se encontraría presumiblemente envuelto".

"Se está trabajando en el sitio del suceso para buscar evidencia cercana al cuerpo, y en el mismo cuerpo; evidentemente, establecer la identidad, el móvil, el modus operandi y, además, buscar cámaras, cruces de antenas, qué vehículo pudo haber participado en el traslado o no de este cuerpo", agregó la autoridad.

La persecutora comentó que una de las diligencias fue entrevistar a los vecinos que encontraron al occiso. "Hay otro antecedente que se habría visto o escuchado una suerte de vehículo antiguo, pero más antecedentes de esto no manejamos por el momento", sostuvo.

De momento, aún no se ha hallado líquido acelerante o pertenencias de la víctima en el lugar. "Se va a revisar bien el cuerpo, porque está en un estado donde hay que ir revisándolo de a poco para no perder evidencia valiosa", concluyó.