Detectan e incautan más de 35 toneladas de precursores químicos en San Antonio: Era cloruro de calcio con 96% de pureza

12 abr. 2026 - 20:46 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 35 toneladas de precursores químicos fueron incautadas por funcionarios de la Aduana de San Antonio, tras detectar una carga que no contaba con la autorización ni los permisos correspondientes para su ingreso al país.

El procedimiento se originó cuando fiscalizadores advirtieron irregularidades en una importación proveniente desde Países Bajos, cuyo importador no tenía registro vigente para operar este tipo de sustancias. Al no presentar la documentación obligatoria, se activaron procesos de análisis documental e inteligencia, junto con la aplicación de perfiles de riesgo, desarrollados por personal especializado del Servicio Nacional de Aduanas.

Cloruro de calcio con 96% de pureza

Tras el hallazgo, se envió una muestra al Laboratorio Químico de Aduanas, donde se confirmó que se trataba de cloruro de calcio con un 96% de pureza, sustancia incluida en la Lista III del Decreto Supremo N° 1.358. En total, fueron 35.600 kilos incautados.

Este compuesto, si bien tiene usos industriales legítimos, también puede ser utilizado para la elaboración y producción de distintas drogas, por lo que su importación y comercialización están reguladas por la Ley 20.000.

Destacan rol de Aduanas en control del crimen organizado

El director regional (s) de la Aduana de San Antonio, Ángelo Vergara, destacó que el procedimiento es resultado de los permanentes procesos de análisis y control que desarrolla el servicio.

“Este procedimiento es resultado de procesos de inteligencia, análisis documental y perfiles de riesgo que desarrolla permanentemente el Servicio, los que permitieron seleccionar este contenedor y detectar la presencia de precursores químicos sin la debida autorización”, señaló.

Vergara agregó que este tipo de hallazgos refuerza el rol estratégico de Aduanas en el marco de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, donde el control de precursores químicos es un eje prioritario. Asimismo, subrayó que estas capacidades se fortalecen mediante la participación de Aduanas en instancias internacionales, como el Programa de Control de Carga y Pasajeros de Naciones Unidas, lo que permite la capacitación continua de los funcionarios en materias relacionadas con drogas y precursores.

Investigación en curso

Por su parte, la jefa del Departamento de Fiscalización de la Aduana de San Antonio, Natalia Garay, explicó que el trabajo comenzó con la revisión documental de la operación de importación, verificando la existencia de permisos y vistos buenos legales.

Tras esa evaluación, se determinó la revisión física de la carga, donde fue fundamental el trabajo de la Unidad de Drogas, encargada de la toma de muestras y su envío al Laboratorio Químico del Servicio Nacional de Aduanas, el que confirmó la naturaleza de la sustancia incautada y la ausencia de autorizaciones para su ingreso a Chile.

El procedimiento se encuentra actualmente bajo investigación del Ministerio Público, entidad encargada de la etapa posterior a este tipo de hallazgos.

Cifras de incautaciones

Durante 2025, la Aduana de San Antonio ha incautado más de 45,22 toneladas de precursores químicos en tres operaciones distintas. A nivel nacional, la cifra supera las 512 toneladas. En tanto, desde 2022, el Servicio Nacional de Aduanas ha decomisado más de 1.200 toneladas de este tipo de sustancias en diversos operativos realizados en coordinación con otras instituciones.

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