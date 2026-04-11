Fiscalía de Valparaíso confirma fallecimiento del fiscal de Viña del Mar Álvaro Ortiz: Murió antes del inicio de las audiencias

11 abr. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional de Valparaíso, mediante un comunicado, confirmó el fallecimiento del fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz Moya, durante su jornada de trabajo de hoy sábado 11 de abril.

Su lamentable muerte se produjo antes del inicio de las audiencias, producto de un paro cardiorrespiratorio.

¿Qué dijo la Fiscalía?

“La Fiscalía Regional de Valparaíso confirma el sensible fallecimiento del Fiscal de Viña del Mar, Sr. Álvaro Ortiz Moya, durante la jornada de hoy”, dice el texto.

Además, se añadió que “su deceso se debió a un paro cardiorrespiratorio sufrido antes del inicio de las audiencias en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Pese a recibir los primeros auxilios y la atención del Samu, no logró sobrevivir”.

Para cerrar, se expuso que “como Fiscalía solicitamos el mayor de los respetos en este difícil momento que atraviesa su familia y nuestra institución”.

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