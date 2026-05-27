Temblor se percibe en la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

27 may. 2026 - 00:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,8 se registró en la madrugada de este miércoles 27 de mayo en la zona centro norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 00:17 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 46 kilómetros al Sur de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. Además, tuvo una profundidad de 20 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del sismo.

Todo sobre Temblor