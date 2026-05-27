Hasta 70 kilómetros por hora: Emiten aviso por viento en zonas de cuatro regiones de Chile

27 may. 2026 - 01:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por viento normal a moderado que se registrará en diversas zonas del centro-sur del país. El fenómeno climático comenzará a manifestarse a partir de la mañana de este miércoles y se extenderá hasta la mañana del jueves.

Esto encendió las alarmas preventivas de las autoridades debido a los riesgos asociados a desprendimientos de techumbres, caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico.

El detalle del aviso de Meteorología

El aviso detalla que las condiciones de viento se concentrarán específicamente en cuatro regiones, abarcando desde sectores costeros hasta la alta cordillera:

Región de O'Higgins: Se espera que las rachas se concentren principalmente en el sector de la Cordillera.

Región del Maule: Las ráfagas afectarán tanto a la Precordillera como a la Cordillera.

Región de Ñuble: El viento se sentirá con fuerza en las zonas del Litoral, Precordillera y Cordillera.

Región del Biobío: Al igual que su vecina del norte, presentará el fenómeno en el Litoral, Precordillera y Cordillera.

Rachas de hasta 70 km/h en Maule

Uno de los puntos que genera mayor atención por parte de los expertos se localiza en la Región del Maule. De acuerdo con las proyecciones, se prevé que en la zona cordillerana maulina el viento se intensifique de manera considerable, pudiendo registrar rachas de hasta 70 km/h tanto durante la jornada del miércoles como la del jueves.

Este incremento en la velocidad del viento en sectores montañosos podría generar condiciones de baja visibilidad debido al levantamiento de polvo o nieve (viento blanco), complicando el tránsito en las rutas internacionales y pasos fronterizos.

Recomendaciones a la población

Ante la vigencia de este aviso meteorológico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) hace un llamado a la precaución y aconseja adoptar las siguientes medidas:

Asegurar estructuras: Revisar techumbres, calaminas u objetos sueltos en patios y terrazas para evitar que salgan proyectados.

Precaución en la conducción: Quienes transiten por rutas precordilleranas y cordilleranas deben hacerlo a velocidad reducida por la posible caída de ramas en las vías.

Evitar zonas de riesgo: Alejarse de tendidos eléctricos, postes o árboles de gran envergadura que puedan ceder ante la fuerza de las ráfagas.

Atención en las costas: En los litorales de Ñuble y Biobío, se recomienda a las embarcaciones menores y bañistas mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones marítimas.

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