Sismo se registra en el norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro

27 may. 2026 - 01:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 5,3 se registró en la madrugada de este miércoles 27 de mayo en el norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 01:23 horas.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se produjo 35 kilómetros al Noreste de Calama, en la región de Antofagasta. Además, tuvo una profundidad de 137 kms.

Por ahora, Senapred no ha informado sobre personas lesionadas o interrupción de servicios básicos a raíz del sismo.

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