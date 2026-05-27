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Sismo se registra en el norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 5,3 se registró en la madrugada de este miércoles 27 de mayo en el norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 01:23 horas.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se produjo 35 kilómetros al Noreste de Calama, en la región de Antofagasta. Además, tuvo una profundidad de 137 kms.

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Por ahora, Senapred no ha informado sobre personas lesionadas o interrupción de servicios básicos a raíz del sismo.

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