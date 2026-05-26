"Un pedazo de lata no nos va a dar mayor información": Hija de concejala de Villa Alegre habla tras hallazgo de patente del auto

26 may. 2026 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

Alta expectación causó la mañana de este martes el hallazgo de la patente del vehículo en el que viajaba la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, cuando desapareció una noche en junio del 2025.

Tras conocerse la noticia, su hija, Javiera Gallegos, habló con Mucho Gusto y expresó sus dudas respecto al avance de la investigación y reiteró la teoría de una posible participación de terceros en el caso.

Hija de concejala cuestiona investigación

A pesar del hallazgo, la hija de la concejala minimizó el avance de la investigación y aseguró que "un pedazo de lata no nos va a dar mayor información, capaz que el auto tampoco".

A juicio de Javiera y su familia, "lo que a nosotras sí nos importaría sería poder encontrar su cuerpo para periciarlo y comprobar que realmente hubo participación de terceros", aseveró.

En esa línea, la hija de la edil también insistió en que, tanto ella como su hermana, mantienen la convicción de que habría intervención de otras personas en el caso, descartando la hipótesis de un accidente: "Al menos a nosotras no nos cabe duda", sostuvo.

Dudas por el hallazgo de la patente

Durante la entrevista, Javiera también mostró sus cuestionamientos respecto a cómo se produjo el hallazgo de la patente en el río.

Según explicó, el fiscal les comentó que la búsqueda se realizó a partir de informes de drones y sonar elaborados hace nueve meses, situación que —a su juicio— genera dudas considerando que la hipótesis investigativa apunta a que la patente se habría desprendido del auto hace poco tiempo.

"Entonces, ¿cómo es que llegan a ese lugar por un informe de hace 9 meses atrás?", cuestionó.

Además, expresó inquietud respecto a que se encontrara únicamente la placa patente y no otras partes de mayor tamaño del vehículo. "Me sorprende eso", cerró.

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