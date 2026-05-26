Casi 13 mil robos en un año: Estos son los 10 autos más sustraídos por los delincuentes en Chile

26 may. 2026 - 13:44 hrs.

El robo de vehículos sigue siendo uno de los delitos más frecuentes en Chile, y ahora un nuevo informe reveló cuáles son los modelos que más terminan en manos de bandas criminales.

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) publicó un nuevo balance con cifras actualizadas a marzo de 2026, que da cuenta de cuáles fueron los autos asegurados más sustraídos durante el último año en el país.

Los 10 vehículos más robados en Chile

En total, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se registraron 13.413 robos de vehículos asegurados, mientras que solo en el primer trimestre de este año hubo 3.180 casos, equivalentes a cerca de 36 robos diarios durante marzo.

El ranking está dominado principalmente por camionetas y SUV, modelos altamente demandados tanto por su valor comercial como por la venta ilegal de piezas.

Estos son los vehículos asegurados más robados en el último año:

Toyota Hilux: 870 casos Toyota RAV4: 798 casos Mitsubishi L200: 592 casos Chevrolet Groove: 467 casos Ford Territory: 396 casos Suzuki Baleno: 249 casos Kia Soluto: 216 casos Kia Frontier: 182 casos Peugeot Partner: 172 casos JAC T8: 158 casos

Baja en los robos, pero preocupación continúa

Pese a las altas cifras, desde la Asociación de Aseguradores destacaron que las cifras disminuyeron un 10% respecto al mismo período de 2025, lo que lo convierte en el registro más bajo de los últimos cuatro años para un primer trimestre.

El gerente de Prevención de Robo de Vehículos de la AACH, Diego Rojas, afirmó que "la disminución acumulada a marzo es una señal positiva", aunque advirtió que este delito sigue evolucionando.

Recuperan casi 400 vehículos robados

El informe también reveló que entre enero y marzo de 2026 fueron recuperados 394 vehículos con encargo por robo mediante SafeByWolf, sistema de lectura de patentes implementado en coordinación entre municipios, aseguradoras y policías.

Entre las comunas con más recuperaciones aparecen Pudahuel, Santo Domingo, Peñalolén y Cartagena.

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