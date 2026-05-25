Ley Jacinta incorpora protección laboral ante la muerte de familiares directos: ¿Qué dice la norma?

25 may. 2026 - 16:55 hrs.

Además de los cambios en las licencias de conducir y las normas de tránsito, la nueva Ley Jacinta también incorporó una protección laboral para personas que sufran la muerte de un familiar directo.

La normativa establece un fuero laboral de un mes para trabajadores que enfrenten el fallecimiento de una hija, hijo, cónyuge o conviviente civil, impidiendo que puedan ser despedidos sin autorización judicial durante ese período.

¿Qué protección entrega la Ley Jacinta?

Según el portal ChileAtiende, el plazo de protección comienza a contarse desde el mismo día del fallecimiento del familiar directo.

Durante ese período, la persona contará con estabilidad laboral, por lo que su empleador no podrá desvincularla sin autorización previa de la justicia.

En el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra y servicio determinado, el fuero se mantendrá vigente por el mismo período o hasta el término del contrato.

¿Qué es la Ley Jacinta?

La Ley N° 21.797 fue publicada en febrero de 2026 y lleva el nombre de Jacinta González Schnitzer, una bebé de cinco meses que murió tras ser atropellada por un conductor que padecía una enfermedad grave que afectaba su capacidad para manejar.

La normativa modificó la Ley de Tránsito e incorporó nuevas exigencias para obtener o renovar licencias de conducir, además de aumentar las coberturas del SOAP y reforzar medidas de seguridad vial para motociclistas.

Entre las medidas que ya entraron en vigencia se encuentran precisamente el nuevo fuero laboral y los cambios relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).