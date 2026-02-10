Ley Jacinta: Los cambios para quienes soliciten o renueven su licencia de conducir

10 feb. 2026 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 16 de diciembre fue despachada por unanimidad en el Congreso la Ley Jacinta, contemplada en la normativa N° 21.797, que modifica el cuerpo legal N° 18.290. Su objetivo principal es reforzar la exigencia de contar con aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para conducir un vehículo motorizado en Chile.

La nueva legislación incorpora varios cambios relevantes, entre ellos la obligación de completar una declaración jurada al momento de solicitar o renovar una licencia de conducir.

Esta es la declaración jurada que habrá que realizar

Se trata de un documento mediante el cual toda persona deberá acreditar que no cuenta con alguna enfermedad inhabilitante o restrictiva que pueda afectar su conducción, de acuerdo al Diario Financiero.

La medida se ampara en el caso de Jacinta, lactante de cinco meses que murió atropellada en 2022 mientras era paseada en un coche por sus padres en la comuna de Lo Barnechea. La menor fue impactada por un automóvil cuyo conductor, un hombre de 80 años, perdió el control del vehículo.

Conforme a las investigaciones, se acreditó que padecía una enfermedad que afectaba su capacidad para conducir.

Infracciones y sanciones asociadas

De acuerdo con la nueva normativa, si una persona no informa correctamente en su declaración jurada la existencia de una enfermedad que le impida desplazarse de forma segura, y posteriormente participa en un siniestro vial, no solo incurrirá en una infracción grave de tránsito: también se le cancelará la licencia de conducir.

Durante la aprobación de la iniciativa, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, informó que la ley incorporará modificaciones en los procedimientos municipales relacionados con la “idoneidad física y psíquica” de los postulantes. Esta definición será establecida a través de un reglamento.

Según lo estipulado, en un plazo de doce meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, es decir, hasta febrero de 2027, el Ministerio de Transportes deberá presentar un reglamento que precise las patologías inhabilitantes o restrictivas. Este documento también deberá contar con la firma del Ministerio de Salud.

Aumento de coberturas del SOAP y su suspensión temporal

La ley contempla además un incremento en las coberturas de indemnización del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

El monto será duplicado en casos fatales, como la muerte o la incapacidad permanente total o parcial derivada de un siniestro de este tipo.

A raíz de estos cambios, las aseguradoras han suspendido temporalmente la venta del SOAP hasta que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deposite la nueva póliza en el Depósito de Pólizas y esta sea publicada en el Diario Oficial.

Todo sobre Autos