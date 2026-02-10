Empresa chilena de lácteos pide su quiebra tras millonarias deudas: Ofrecía sus productos en grandes supermercados

10 feb. 2026 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

Altas Cumbres Group, empresa chilena de lácteos, solicitó su liquidación voluntaria al 11º Juzgado Civil de Santiago, tras sufrir millonarias pérdidas que le hicieron imposible continuar con el negocio.

La compañía vinculada a Jorge Sánchez Hanisch se fundó en 2019 y abastecía de marcas propias de lácteos a grandes cadenas de supermercados, como Unimarc, Tottus y locales de Cencosud.

Millonarias deudas

La firma mantiene una deuda que suma un total de $6.316 millones de pasivos, que se dividen en:

$3.730 millones: A proveedores.

A proveedores. $2.008 millones: A acreedores.

A acreedores. $402 millones: A la Tesorería General de la República (TGR).

¿Por qué acumuló tantas deudas?

Según detalló la empresa en el documento judicial, entre las causas destaca el impacto del estallido social, que "generó disrupciones críticas en las cadenas de suministro y logística, afectando la regularidad de las entregas y aumentando significativamente los costos de producción, operación y distribución". A ello se sumó la pandemia.

En la misma línea, argumentaron que la empresa fue víctima de "inseguridad delictual", tras sufrir reiterados robos de mercadería; además, los contratos firmados con las grandes cadenas de supermercados imponían márgenes de ganancia "extremadamente estrechos".

Para finalizar, señalaron que el punto de no retorno se dio cuando perdieron un contrato con dos marcas propias de grandes retailers y "una crisis terminal en la relación con un proveedor estratégico".

A pesar de ello, explicaron que "la administración de la sociedad agotó todos los esfuerzos humanos y financieros para revertir la crisis (...). Sin embargo, la magnitud de la insolvencia ha tornado inviable cualquier plan de continuidad".

